Allergisch voor acrylnagels? Dat kan heftige gevolgen hebben

Acrylaten

Wanneer je niet goed reageert op acrylnagels, kan je last krijgen van roodheid, zwellingen of eczeem bij de nagelriemen. Ook op je hand, onderarm of gezicht kan je deze symptomen zien. Vooral rond de ogen (fijn, die dunne huid), en je hals. De oorzaak zit 'm dan waarschijnlijk in de acrylaten; een soort acrylzuur, dat veel gebruikt wordt in de plasticindustrie, en jawél: ook in nagelsalons.

Gevolgen

Die roodheid en zwellingen zijn natuurlijk vervelend, maar dat is niet per se het grootste probleem van zo’n allergie. Je nagels kan je namelijk prima op een acrylvrije manier pimpen, dus dat probleem is getackeld. Lastiger is dat die acrylzuren niet alleen in de nagelsalon worden gebruikt. Zijn de acrylnagels voor jou geen optie, kan je ervan uitgaan dat kroonvullingen bij de tandarts en een kunstknie ook de nodige problemen opleveren. Kunstgebitten trouwens ook, verzekert prof. dr. Albert Feilzer, materiaaldeskundige aan het tandheelkundig centrum ACTA in Amsterdam.

Voorzichtig

Wanneer je een fanatieke acrylnagel-fan bent en nog geen symptomen hebt gemerkt, mag je je gelukkig prijzen. Heb je de allergie namelijk wél, kom je er in principe niet meer vanaf. Volgens prof. dr. Feilzer is het dan ook belangrijk om zuinig te zijn in het acrylgebruik, want een constante blootstelling aan deze stofjes is wel dé manier om de allergie alsnog - soms letterlijk - op je hals te halen.

Behandeling

Twijfel je of je een acrylaten-allergie hebt? Dan kan je een afspraak maken voor een allergieonderzoek, en word je onderworpen aan een serie plaktests. Mocht je in de toekomst dan weer eens symptomen krijgen, kan je die op dezelfde manier (laten) behandelen als de meeste allergieën: zalfjes, crèmes en het vermijden van de boosdoener.

Tóch acrylnagels

Het goede nieuws: je hoeft acrylnagels niet per se uit voorzorg te mijden. Heb je tot nu toe geen allergie opgelopen en wil je toch weer eens acrylnagels, is het wel belangrijk dat je die in een gecertificeerde salon laat zetten. Goede nagelstylisten weten namelijk precies hoe ze de acrylaat-monomeren zo snel en veilig mogelijk kunnen omzetten tot acrylaat-polymeren. Ideaal, want een allergie ontstaat altijd door de monomeren; niet door de polymeren. Lees je die termen met gefronste wenkbrauwen? Reden te meer om niet zelf aan de slag te gaan met acrylnagels, maar het aan je nagelstylist over te laten; hoef je tenminste niet zonder kunstgebit door ‘t leven wanneer je ‘m nodig hebt.

Bron: Beauty Journaal, Huidarts.com.