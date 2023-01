Als jij dít sterrenbeeldelement hebt, ben je waarschijnlijk erg intelligent

Wij leggen je hier uit welke sterrenbeelden onder het luchtteken vallen én waarom ze vaak intelligent zijn.

Alle tekens

Je hebt watertekens, hier vallen Vissen, Kreeft en Schorpioen onder. Daarnaast heb je aardetekens, waar Stier, Steenbok en Maagd onder vallen. Onder vuurtekens scharen de Ram, Leeuw en Boogschutter zich en tot slot heb je de luchttekens waar Weegschaal, Tweelingen en Waterman onder vallen.

Luchttekens

Nu vraag je je misschien af hoe het kan dat luchttekens vaak intelligent zijn. Dat komt doordat deze drie sterrenbeelden vaak terechtkomen in een creatieve baan en dat is niet zomaar. Ze kunnen namelijk goed communiceren, hebben veel verbeeldingskracht én zijn erg inventief. Daarnaast hebben ze oog voor esthetiek en de mooie dingen in het leven. Hierdoor hebben ze vaak een baan op het gebied van mode, design of interieur. Deze sterrenbeelden hebben één groot voordeel en dat is dat ze erg snel van begrip zijn en situaties en mensen altijd snel doorzien. Ze moeten worden uitgedaagd in hun baan en nemen dan ook niet snel genoegen met het werk dat ze hebben. Vaak streven ze naar meer en meer.

Bron: Freundin