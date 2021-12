Altijd goed: mini-cheesecakes met koekjesbodem

Voor 4 personen: • 125 g koekjes • 50 g ongezouten gesmolten roomboter • 200 g roomkaas • 125 ml zure room • 1 tl vanille-extract • 50 g suiker Bereiden: 15 min. Kcal.: 495 p.p. (excl. versiering)

Vermaal 125 g koekjes in de keukenmachine. Meng het kruim met 50 g ongezouten gesmolten roomboter, verdeel over 4 glaasjes en druk goed aan. Roer 200 g roomkaas (bijvoorbeeld Philadelphia) los met 125 ml zure room, 1 tl vanille-extract en 50 g suiker. Verdeel het roommengsel over de koekbodems. Zet de glaasjes zeker 1 uur in de koelkast om op te stijven. Versier de cheesecakes met in stukjes gebroken chocoladekransjes, (mini)meringues of extra koekjes.

