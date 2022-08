Altijd handig om te weten: welke kleur wijn bevat de minste calorieën?

We weten inmiddels allemaal wel dat het beter is om dat wijntje - en alle andere vormen van alcohol - te laten staan als je echt wilt afvallen. Maar als je dan voor de gezelligheid toch een glaasje neemt, welke wijn bevat dan de minste calorieën?

1. Droge witte wijn

Als het op calorieën aankomt, kun je het best kiezen voor droge witte wijn. In een klein glaasje droge witte wijn (100 ml) zitten 67 calorieën. Een groot glas van 150 ml komt op 100 calorieën.

2. Rosé

Als je liever rosé drinkt, dan doe je het niet veel slechter dan met een droge witte. Een klein glaasje bevat 71 calorieën. Ook het aantal suikers valt hierbij reuze mee: 2,5 gram. Een groot glas rosé van 150 ml bevat 107 calorieën.

3. Mousserende wijn

Als je iets te vieren hebt, mag een glaasje bubbels natuurlijk niet ontbreken. Hiermee zit je redelijk goed: een klein glas bevat 74 calorieën en 1,8 gram suiker, en eindigt daarom op plaats 3 in dit rijtje.

4. Rode wijn

Rode wijn meer je ding? Voor een klein glas kun je rekenen op 82 calorieën en een groot glas 123 calorieën (+ 4,5 gram suiker).

5. Zoete witte wijn

Twijfel je tussen droog of zoet? Dan kun je toch maar beter voor de droge variant gaan. In een groot glas zoete witte wijn (150 ml) zitten 144 calorieën. In een kleine, 100 ml, 96 calorieën (wat dus ongeveer gelijk staat aan een gróót glas droge witte wijn).

6. Port

Oké, als je per glas telt, dan zou port eigenlijk op de vierde plek moeten staan. Deze wijn bevat namelijk 80 calorieën per glas. Er zit een kleine ‘maar’ aan, een gewoon wijnglas is een tikkeltje groter dan het glas waaruit je port drinkt. Daar gaat namelijk niet 100 maar 35 milliliter in.

Wil je het helemaal goed doen? Kies dan voor een alcoholvrije wijn. Met 38 calorieën per glaasje van 100 ml kom je op slechts 38 calorieën.

Bron: Voedingscentrum