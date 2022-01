Angelique (51): “Mijn man vindt dat kort haar me beter staat”

Angelique Galema • 51 jaar

• secretaresse

• 21 jaar getrouwd met Hans

• twee zoons (19 en 20)

• lengte: 1,87 m

• kledingmaat: 44

Angelique

“Mijn haar zit altijd in een knot. Als ik het los draag, maakt me dat nog langer en groter. Mijn man zei laatst voor de zoveelste keer dat hij kort haar veel beter vindt staan. Maar ik vind het dan zo lijzig in mijn gezicht. Misschien heeft Inge een leuke tussenoplossing. Een pony? Een ander kleurtje dan het veilige bruin dat ik altijd kies? Verder houd ik van chic én casual, maar ik zou wat meer warmte en openheid willen uitstralen.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.



Inge over Angelique “Angelique laat altijd een permanentje zetten. Helaas wordt het haar daar erg droog en pluizig van. Ook voegt het weinig toe als ze het los wil dragen, terwijl los haar veel beter bij haar 1,87 meter staat. Deze lengte mét de pony maakt haar uitstraling lekker pittig. De donkere roodbruine kleur past perfect bij haar teint en ogen. De lipstick – True Red van Ilia – maakt haar krachtige look helemaal af.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.



Liselotte over Angelique “Angelique draagt graag zwart, maar ik heb warme kleuren gekozen die zachter staan in haar gezicht. Als Angelique goed in haar vel zit, trekt ze weleens een jurk aan. Ze straalt dan een en al energie uit. Dus draag er ook eens een als je niet lekker in je vel zit. De rode jurk heb ik gecombineerd met een bordeaux- rode panty. Angelique vindt zichzelf met haar lengte al gauw lijzig. Met een item in een andere kleur breekt je het geheel.”

Blazer € 129,95 (Expresso), jeans € 24,99 en trui € 17,99 (C&A), laarsjes € 110,- (Tamaris), tas € 24,99 (vanHaren) Jumpsuit € 149,95 (Expresso), suède laarzen € 79,95 (vanHaren), montuur € 145,- (Liu Jo) Suède jurk met ceintuur € 279,95 (Mart Visser), bordeauxrode panty € 6,- (Hema), suède laarzen met spekzool € 139,90 (Unisa), montuur € 145,- (Liu Jo)

Een week later

“Wat een metamorfose! Collega’s en familieleden herkenden me soms niet eens direct. Ik moest wennen aan dat steile haar. Nadat ik het had gewassen, bleek er toch nog slag in te zitten, waardoor het meer volume kreeg. Dat vind ik net iets leuker staan. De dieprode kleur wordt met de dag mooier. Van Liselotte leerde ik me ook op mindere dagen vrolijk te kleden. Het helpt echt als ik mezelf dan opfleur!”

Styling: Liselotte Admiraal, Lisette Benschop (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur: Marcia Rosario da luz en visagie: Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers.