Het is al even geleden dat er gestemd kon worden op de Libelle STER 2022. We vonden dat deze fantastische initiatieven wel wat extra aandacht verdienen, daarom werd de uitreiking uitgesteld om deze bijzondere vrouwen op de Libelle Zomerweek in het zonnetje te kunnen zetten. Hoofdredacteur Hilmar Mulder en presentatrice Jet Sol gingen in gesprek met de aanwezige kandidaten en mochten de wisseltrofee uitreiken.

Astrid Prins van stichting ‘Wie vult mijn bak’ is de Libelle STER 2022! Beeld David Stegenga

En de winnaar is...

Astrid Prins is de Libelle STER 2022

Astrid helpt met haar stichting Wie vult mijn bak – een voedselbank voor dieren – mensen die door financiële problemen hun huisdier weg zouden moeten doen. Via haar werk kwam ze vaak in contact met mensen in de financiële problemen en zag ze hoe zij juist veel troost halen uit hun huisdier(en).

Ze begon met een Facebookpagina en een afhaalpunt bij haar thuis, maar al snel werd dat te klein. Inmiddels zijn er achttien afhaalpunten en drieëntwintig vrijwilligers aan het werk voor de stichting. Ze koppelt mensen aan een afhaalpunt, waar ze zes keer per jaar pakketten af kunnen halen. Inmiddels deelt de stichting bijna zesduizend pakketten per jaar uit.

Wie vult mijn bak is volledig afhankelijk van donateurs. Wil je helpen? Neem contact op via wievultmijnbak@hotmail.com of Facebook. Je kunt ook een donatie doen op rekeningnummer NL81INGB0006938621.