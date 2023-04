Bakpapier of aluminiumfolie in de airfryer: hoe gevaarlijk is dat?

Veel mensen leggen aluminiumfolie of bakpapier op de bodem van de airfryer om ’m zo schoon te houden, maar helaas gaat dit ten koste van de knapperige snacks én kan het zelfs gevaarlijk zijn.

Bakpapier of aluminiumfolie in de airfryer

Misschien heb je het zelfs wel eens gedaan: bakpapier of aluminiumfolie in de airfryer. Volgens Philips is dit niet handig, want als je de bodem bedekt, wordt de luchtstroom beperkt. Daarbij kan viezigheid zich op de bodem verzamelen, waardoor de luchtstroom wordt onderbroken. Dit kan ervoor zorgen dat het eten wat je probeert te airfryen minder goed of zelfs helemaal niet knapperig wordt. Dat is toch zonde van die lekkere snack!

Naast dat het niet optimaal is voor de snacks, kan het ook gevaarlijk zijn. Als je bakpapier of aluminiumfolie in de airfryer doet zonder daar eten op te leggen, wordt dit naar het verwarmingselement gezogen en kan het zelfs in de brand vliegen. Wil je de airfryer toch schoonhouden op deze manier? Philips adviseert: laat het materiaal nooit los in de airfryer liggen. Bedek nooit de randen en de volledige bodem en laat het niet tegen het verwarmingselement komen of buiten de bak steken.

Airfryer bakpapier Beeld Getty Images

Airfryer bakpapier: hoe gebruik je het?

Er is ook speciaal ‘airfryer-bakpapier’ op de markt. Dit bakpapier is rond en heeft gaatjes. Ook zijn er speciale airfryerbakjes verkrijgbaar. Deze zorgen er, net als de matjes, voor dat de luchtstroom niet wordt afgebroken. Er zijn ook een andere alternatieven. Bijvoorbeeld een speciaal siliconenmatje. Daar zitten ook gaatjes in, zodat de luchtstroom intact blijft en het matje blijft liggen. Dit matje is makkelijk schoon te maken. Sowieso is het belangrijk de airfryer vaak genoeg, en grondig schoon te maken. Hier lees je hoe je dat doet.

Tip: knip een bakpapiertje rond, en maak er gaatjes in met een perforator. Zo maak je zelf airfryer-bakpapier!

Bron: Philips, Frituurgezond