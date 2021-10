Bang voor spinnen? Deze app gaat je helpen

Spinnenangst

Je hebt vast al gemerkt dat je niet de enige bent die bang is voor spinnen. Spinnenangst is ook helemaal niet zo onlogisch, ook al zijn de spinnen op Nederlandse bodem niet gevaarlijk. Angst voor spinnen lijkt namelijk gewoon een overblijfsel uit vervlogen tijden. Voor onze jagende en verzamelende voorouders waren deze beestjes namelijk wél regelmatig gevaarlijk. En de skill om gevaar meteen te signaleren, heb jij dan ook maar mooi in the pocket. Wie weet waar het ooit nog eens goed voor is. Maar oké, we willen niet bij elk spinnetje in volle paniek met natte washandjes gaan gooien of de buurman bellen, dus misschien is het best handig om uit te vogelen hoe je van die spinnenangst afkomt.

Een app als oefenomgeving

De app Phobys maakt gebruik van augmented reality, wat ‘toegevoegde realiteit’ betekent. Dat klinkt misschien nog wat vaag, maar uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld. De app laat namelijk een spin zien, waarbij het lijkt alsof ‘ie daadwerkelijk bij je in de buurt is. Toegevoegd aan jouw realiteit dus. De app opent je camera, maar dan met een filtertje waarin je een spin ziet bewegen. Wanneer je dus via je telefoon naar je hand kijkt, is het net alsof er een spin naast of zelfs overheen loopt. Vervolgens moet je allerlei opdrachten uitvoeren, die per level een stuk moeilijker worden. Aan jou de taak om kalmte te bewaren. De bedoeling is dan natuurlijk dat je dezelfde technieken kunt toepassen wanneer de spin daadwerkelijk over tafel loopt. Dat oefen je dus door deze blootstelling, en die is met de app Phobys een stuk laagdrempeliger dan de blootstelling die je in een donker schuurtje zou kunnen krijgen.

