Bang voor turbulentie? Kies dan voor een vlucht op dit moment van de dag

De Amerikaanse piloot Morgan Smith vertelde tegen de New York Times dat sommige vluchten meer kans hebben op turbulentie dan andere vluchten, afhankelijk van het tijdstip van de dag. Zij gaf aan dat er op ochtendvluchten over het algemeen minder kans is op turbulentie dan op vluchten later op de dag.

Minder kans op turbulentie in de ochtend

Er is in de ochtend minder kans op turbulentie omdat het aan de grond dan nog niet opgewarmd is. Warmte die opstijgt vergroot namelijk de kans op turbulentie.

Je kunt nog meer doen als je de kans op turbulentie nog verder wil verlagen. Als je (een lichte vorm van) vliegangst hebt dan kun je het beste aan de voorkant van het vliegtuig gaan zitten. Op die plek is turbulentie minder voelbaar dan achterin het vliegtuig. De piloot heeft eigenlijk de beste plek, maar als je vliegangst hebt is dat misschien niet de carriere die je ambieert.

Geen zorgen om turbulentie

Is er toch wat turbulentie op de vlucht? Maak je dan geen zorgen. Als er iets gebeurt, dan komt dat meestal doordat een passagier de stoelriem niet om heeft of als iemand niet op zijn stoel zit. Je grootste zorg is dus eerder dat je moet voorkomen dat je knoeit met je drankje.

Bron: Independent.co.uk