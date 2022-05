Beginnen met wandelen: tips van een wandeltrainer

Wanda wandelt al sinds ze vijftien jaar oud is. Elk jaar liep ze met haar vader en broertje een stuk van het Pieterpad. Dat was de start van haar wandelpassie. Ze bleef wandelen tot ze 25 jaar was en ze in een vervelende scheiding belandde. In die periode van haar leven was er geen ruimte voor wandelen. Toen Wanda een jaar of tien geleden een burn-out kreeg, kreeg ze van haar huisarts het advies om haar oude hobby weer op te pakken. Ze verhuisde in die periode naar Utrecht en besloot de provincie te voet te gaan ontdekken. Dit was de start van een heuse wandelcarrière.

Wat wandelen je kan brengen

Wanda: “Er zijn allerlei wetenschappelijke studies naar gedaan en elke keer blijkt weer dat op regelmatige basis wandelen heel goed is voor je mentale gezondheid. Ik loop letterlijk mijn hoofd leeg en tot rust. Soms denk je misschien dat je er geen energie voor hebt, maar wat je niet moet vergeten is dat je van wandelen (meestal) juist energie krijgt. Je lichaam kan een heleboel aan, je moet er alleen wel voor openstaan om dat te onderzoeken.”

Je hoeft niet naar de sportschool

Toch heeft wandelen niet alleen een gunstig effect op je mentale gesteldheid; ook je lichaam wordt er sterker door. Wanda: “Met wandelen kun je een flinke conditie opbouwen, dat vergeten mensen weleens. Voor een goede conditie hoef je dus niet per se naar de sportschool. Je oefent je uithoudingsvermogen en je gebruikt tijdens een wandeling veel meer spieren dan je denkt.”

Inmiddels is wandelen Wanda’s werk geworden. Ze geeft cursussen en een-op-eenbegeleiding aan mensen die willen beginnen met wandelen, of die hun wandelconditie willen verbeteren. Tijdens die begeleiding ziet Wanda veel beginners in dezelfde valkuil stappen: over-enthousiasme. Wandelen moet je rustig opbouwen, daarom geeft Wanda heel bewust als huiswerkopdracht om drie keer per week een stuk te trainen. Dat betekent dus: niet elke dag. Als je nog niet zo’n geoefende wandelaar bent, is de kans op blessures vrij groot als je te hard van stapel loopt. Hoe pak je het dan wél aan?

Beginnen met wandelen: tips

1. Doe het rustig aan. Vraag niet te veel van je lichaam en luister goed naar wat het aangeeft. Neem minstens één dag rust tussen je wandelingen door.

2. Goede voornemens zijn moeilijk vol te houden, behalve als je je doelen concreet en realistisch maakt. Een voorbeeld van een concreet doet is: ‘Over twee maanden wil ik vijf kilometer kunnen wandelen.’ Deel je doel met je omgeving en maak het visueel. Print bijvoorbeeld een mooie wandelroute en hang hem naast je kapstok. Kies een mooi natuurgebied waar je je vijf kilometer wilt lopen, prik een datum en nodig een vriend uit om mee te gaan. Schrijf je drie trainingsmomenten in de week in je agenda, zodat het tastbaar en urgent blijft.

3. Zoek een wandelmaatje. Dit kan je buurvrouw of een collega zijn, of misschien wil je je aansluiten bij een wandelclubje. Samen wandelen is niet alleen gezellig, het maakt het ook makkelijker om elkaar te herinneren aan de doelen die jullie gesteld hebben.

4. Varieer in de routes die je wandelt. Elke keer hetzelfde blokje om in je eigen buurt wordt op den duur misschien wat saai dus zorg voor afwisseling. Zoek een park verderop op of kies een route in de natuur. Ook leuk: ga lekker wandelen tijdens een weekendje weg. Zorg dat je je niet gaat vervelen tijdens het wandelen.

5. Speciale wandelschoenen of kleding kopen is niet nodig als je traint voor vijf kilometer wandelen, maar zorgen dat je droog en comfortabel gekleed bent helpt wel. Laat je lichaam niet te koud en niet te warm worden en zorg dat je schoenen aan hebt die niet knellen of schuren.

Winterwandelen

Natuurlijk, veel natuurgebieden zien er wat florissanter uit in de lente of zomer, maar wandelingen in de winter kunnen wel degelijk ook prachtig zijn. Duingebieden zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor een winterse wandeling, omdat het landschap daar niet echt veranderd door de seizoenen heen. Wist je trouwens dat als je tijdens een wandeling niet alleen groen maar ook water ziet, dat dat een nog sterkere uitwerking op je mentale gesteldheid heeft? Ook weer een tip van Wanda die we in onze zak steken.

Leren van Wanda Ben je overtuigd en wil je aan je eerste vijf kilometer gaan beginnen? Bekijk dan Wanda’s website eens voor haar online cursusaanbod of boek een een-op-eenclinic. Wanda kan je niet alleen helpen om in acht weken op te bouwen naar vijf kilometer lopen, maar geeft je ook tips om efficiënter te lopen en je conditie te verbeteren.

Bron: Flow Magazine