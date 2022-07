Belangrijk: let op deze 6 dingen nu er deze week een hittegolf is

Door de aanhoudende warmte is het Nationaal Hitteplan van kracht gegaan. In dit plan staan allerlei maatregelen en tips over wat te doen tegen de gevaren en ongemakken van de hittegolf komende week.

Het KNMI verwacht komende week temperaturen die oplopen tot rond de 30 graden. Dan is het belangrijk om goed op de volgende dingen te letten:

1. Voldoende drinken



Ook al denk je geen dorst te hebben, blijf voldoende drinken. Je verliest namelijk veel vocht door het zweten. Zorg ervoor dat je altijd een flesje water bij de hand hebt. Helemaal als je naar buiten gaat of met de auto op pad gaat. Je merkt dat je te weinig hebt gedronken als je minder moet plassen dan normaal. Ook is je plas donker van kleur als je vochtbalans niet op orde is. Eet ook voldoende fruit, hier zit namelijk ook vocht in. Voorbeelden van fruit waar veel water in zit zijn: watermeloen, appels en bessen.

2. Draag dunne kleding



Door dunne, luchtige kleding te dragen verkoel je je lichaam al een beetje. Draag het liefst katoenen kleding, deze stof kan goed luchten. Ga niet in je bikini in de zon liggen, want je verbrand levend. Pas goed op jezelf en smeer je altijd meerdere malen in.

3. Hou het huis koel



Klinkt logisch, maar toch doen veel mensen dit verkeerd. De ramen sluiten tijdens de hitte klinkt misschien slim, maar dat is het niet. Je kunt beter het raam op een kier zetten, zo zorg je voor permanente ventilatie. Je zorgt voor extra frisse lucht door de ramen en/of deuren ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends wijd open te zetten. Dan is het buiten namelijk koeler dan binnen. Meer tips vind je hier.

4. Let op elkaar



En dan met name op kinderen en kwetsbare ouderen, zieken of zwangere vrouwen. Vraag aan familie, vrienden en kennissen of je ze kan helpen tijdens de hitte en zorg ervoor dat ze voldoende drinken. Deze mensen zijn afhankelijk van de hulp van anderen, helemaal tijdens een hittegolf. Zelf om hulp vragen doen ze vaak niet, dus bied het aan.

5. Sport ‘s ochtends of juist ‘s avonds



Overdag is het véél te warm om intensief te gaan sporten. Doe dan zo min mogelijk (en dan bedoelen we: qua sporten, je werk gaat natuurlijk gewoon door) en ga 's avonds, als het een beetje is afgekoeld, pas sporten. Tijdens een hittegolf is de kans groter dat je onwel wordt van te veel en te intensief bewegen.

6. Mijd make-up

Make-up en andere huidproducten isoleren je gezicht, waardoor je de warmte niet zo snel kwijtraakt.

Bron: ANP