• 51 jaar

• werkt momenteel niet

• 30 jaar samen met René

• 3 kinderen (22, 20 en 14)

• lengte: 1.70 m.

• kledingmaat: 36

Belinda

“Vanwege een moeilijke periode in mijn leven ben ik niet echt met mijn uiterlijk bezig. Het ontbreekt me aan zelfvertrouwen, iets wat ik vandaag hoop terug te krijgen. Als ik meer aandacht aan mijn uiterlijk schenk, ga ik me misschien ook beter vóelen. Wat ik graag wilde weten: welk soort kleding past bij mijn leeftijd zodat ik me meer vrouw ga voelen?”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Belinda “Belinda heeft fijn haar dat snel vet en slap wordt. Met deze korte bob kan ze het goed los dragen en krijgt ze een frisse, jeugdige uitstraling. Droogblazen, wat Sea Salt Spray van Redken erin en er verschijnt instant volume. Haar wenkbrauwen waren te zwaar geëpileerd, de natuurlijke Breezy Brows van INGEbrows to Stay zouden haar mooi staan.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Belinda “Belinda wil meer tijd en ­aandacht aan zichzelf besteden. Dat stukje zelfliefde heb ik vertaald naar glanzende, aaibare stoffen in zachte ­kleuren, zoals een zwierige rok en een wollen vest. Met een ceintuur en opgestroopte mouwen geef je wat vorm aan het silhouet, anders kan het hobbezakkerig worden. De kleur van het lila pak past heel goed bij Belinda.”

Cropped jasje € 129,99, broek € 99,99 (Comma), top € 69,95 (&Co Woman), sneakers € 79,95 (Mexx). Cardigan € 139,90 (Knit-ted), T-shirt € 29,99 (Mexx), satijnen rok € 89,95 (Modström), pumps € 109,90 (Unisa), leren ceintuur € 49,95 (Summum Woman). Jasje € 109,99, top met print € 12,99 (C&A), jeans met wijde pijpen € 129,95 (By-Bar), sandalen met blokhak € 129,95 (Unisa).

Een week later

“Wat een fantastische dag! Hoewel ik vrij zenuwachtig was, voelde ik me door de prettige sfeer al snel op mijn gemak. Ik ben superblij met mijn frisse, vrouwelijke uitstraling. Deze dag heeft me geïnspireerd om meer aan mezelf te doen, ik ben al druk bezig met mijn wenkbrauwen en make-up, en heb weer helemaal zin om me leuk aan te kleden.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Noa van Wijnen en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia. | Fotografie: jeannette huisman, martin sweers (z-w portretten).