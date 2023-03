Ben je de oudste dochter van het gezin? Dan herken je jezelf vast hierin

Misschien heb je de memes en filmpjes op social media over de rollen van elk kind in een gezin weleens gezien: de oudste is de verantwoordelijkste, de middelste doet maar wat en de jongste is de ‘verwende koter’. Met name oudste dochters blijken wereldwijd over dezelfde eigenschappen te beschikken.

Het oudstedochtereffect

Lisette Schuitemaker en Wies Enthoven raakten zo gefascineerd door het verschijnsel, dat ze er een boek over schreven: Het oudste dochter effect. Ze observeerden en concludeerden dat (bijna) elke oudste dochter beschikt over deze vijf eigenschappen:

1. Verantwoordelijk

“Je bent mama niet!” Grote kans dat je het als oudste dochter weleens te horen kreeg van je broertje of zusje. Oudste dochters voelen zich verantwoordelijk voor hun jongere siblings, wat soms leidt tot bemoeizucht. Verantwoordelijkheid nemen is hun tweede natuur en is iets dat haast vanzelf gebeurt.

2. Plichtsgetrouw

Afspraak is afspraak. Oudste dochters komen altijd opdagen en zeggen niet snel een afspraak af, zelfs als het slecht uitkomt door ziekte of andere omstandigheden.

3. Voortvarend

Oudste dochters nemen vaak vanzelfsprekend de leiding. Ze zijn doortastend en doelgericht, en kunnen iedereen een taak geven in een chaotische situatie. Wel zijn ze vaak bang om ‘bazig’ genoemd te worden.

4. Serieus

Oudste dochters maken (vaak) op jonge leeftijd mee dat ze ineens niet meer (alléén) in het middelpunt van de belangstelling van hun ouders staan. Waar oudste zonen dan vaak onhandelbaar worden of speelgoed stukmaken, worden dochters stil en gaan ze nog meer hun best doen om hun ouders tevreden te stellen. Ze zijn gewend om een situatie serieus te bekijken en om een oogje in het zeil te houden.

5. Zorgzaam

Oudste dochters zijn gewend om voor anderen te zorgen en om de boel draaiende te houden. Ze nemen bijvoorbeeld zorgtaken van de ouders over als die er niet zijn.

Hoge verwachtingen

Al deze karaktereigenschappen leiden er volgens onderzoek toe dat oudste kinderen vaak succesvol zijn. Angela Merkel, Hillary Clinton, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, J.K. Rowling en Beyoncé zijn hiervan levende voorbeelden.

Waardoor het komt? Ouders hebben vaak hoge verwachtingen van hun oudste kind, waardoor de prestatiedruk hoog is. Bij de tweede en derde zijn ze meer ontspannen, omdat ze hebben gezien dat het allemaal wel goed komt.

‘Het goede voorbeeld’

Uit onderzoek blijkt bovendien dat ouders bij oudste kinderen investeren in discipline en goede (school)prestaties, om zo de lat hoog te leggen, ook voor de jongere kinderen. Oudste kinderen zijn daardoor gewend om ‘het goede voorbeeld’ te moeten geven.

Met bovenstaande eigenschappen en verklaringen is het niet verrassend dat oudste dochters tevens vaak perfectionist zijn.

Wat denk je? Herken je jezelf (of je zus)?

Een zussenband kan soms heel hecht zijn. In onderstaande video zie je hoe twee zussen elkaars hartsvriendin werden.

Bron: Bedrock.nl