Ben je in januari geboren? Dít zegt het over je

Gefeliciteerd! Je bent bijna jarig of nét jarig geweest. Je deelt jouw geboortemaand niet alleen met prinses Beatrix, maar ook met onder andere Kate Middleton, Martin Luther King Jr. en Oprah Winfrey. Het kan dus goed zijn dat je een aantal eigenschappen met deze sterren deelt.

Sterrenbeeld

Wanneer je in januari geboren bent, is je sterrenbeeld Steenbok of Waterman. Steenbokken staan er bekend om dat ze onafhankelijk zijn, gedisciplineerd, georganiseerd en vaak sterke leiders zijn. De Waterman is daarentegen heel emotioneel en heeft een sterk instinct.

Geboortebloem

De mensen die in januari geboren zijn, hebben niet één geboortebloem, maar twee. Het zijn de anjers en de sneeuwklokjes. Anjers zijn er in verschillende kleuren, met verschillende betekenissen en het sneeuwklokje staat bekend om de betekenis hoop en schoonheid.

Creatiever

Een studie uit 2015 wees uit dat mensen die in januari en februari geboren zijn, creatiever zijn dan mensen die in de andere maanden hun verjaardag vieren. En hun creativiteit kunnen ze ook nog eens goed inzetten bij het oplossen van problemen.

Trouwen

Is jouw partner geboren in in januari? Mannen die in januari geboren zijn, trouwen vaak met een partner die in oktober geboren is. Het gaat dan vaak wel om de tweede helft van januari. ‘Grappig’ feitje daarbij is wel dat januari ook de maand is waarin de meeste mensen scheiden.

Beroep

We doen zo ons best om een origineel beroep te kiezen, maar uit onderzoek blijkt dat januari-baby’s vaak dokter, accountant of makelaar worden. Heb je in ieder geval nog drie beroepen waar je uit kunt kiezen.

Atletisch

Mensen die in januari geboren zijn, zouden wel de meest volwassen en atletische mensen zijn. Vaak zijn deze kinderen wat ouder dan hun klasgenoten en daardoor ook vaak verder in hun ontwikkeling. Dat geldt ook voor sport, doordat deze kinderen iets ouder zijn, zijn ze vaak op jongere leeftijd al beter. Maar niet alles in de gezondheid zit mee als je in januari geboren bent, deze mensen hebben volgens onderzoek ook meer kans om diabetes te ontwikkelen.

