Ben jij in deze 1 aprilgrappen getrapt?

Hema

Hema springt in een gat in de markt. Ze hebben ‘de romper voor grote mensen’ bedacht. Handig aan deze romper is dat ‘ie meegroeit en je ‘m dus lekker lang aan kunt. De romper voor volwassenen zou vanaf 1 april in de winkel moeten liggen bij Hema. Máár, voordat jullie naar de winkel rennen. Dat is natuurlijk een grapje.

Venco

Als je denkt dat je alle verschillende soorten beleg al eens hebt geprobeerd?! Venco komt met een pasta gemaakt van drop. Wil jij dit zwarte goedje wel op je boterham smeren? Don’t get your hopes up, ook dit is een 1 aprilgrap.

Dunkin’ Pizza

Houd je van pizza’s én van donuts? Dan kun je je lol op met deze pizza met donutdeeg. “Na meer dan twee jaar van ontwikkelen lanceren wij binnenkort met gepaste trots deze Donut Pizza op de Nederlandse markt. De combinatie van donut deeg, Italiaanse tomatensaus en mozzarella maken het een unieke belevenis”, laat Dunkin’ weten. Klinkt als een bijzondere combinatie…

Coolblue

Om energie te besparen, komt Coolblue met een bespaarassistent. De applicatie genaamd Yamuda geeft via de Coolblue-app (ongevraagd) advies. Zo wordt er door Yamuda geadviseerd om een trui aan te trekken als je de verwarming hoger probeert te zetten. Ook zegt de app met enigszins chagrijnige toon dat het nu wel weer mooi genoeg is, als je te lang onder de douche staat. Het zou best een handige uitkomst zijn, als het geen 1 aprilgrap was.

EasyToys x NewYorkPizza

Als we deze aankondiging moeten geloven komen er drie nieuwe smaken glijmiddel op de markt. Ben jij pizza-fan? Dan loop je vast warm van de smaken pepperoni, cinnamon bread en BBQ chicken. Benieuwd naar deze bijzondere sensatie in de slaapkamer? Het is een grapje.

Flitsmeister

Voor als je maar heel even wil parkeren (zonder te betalen), heeft Flitsmeister nu de FM Parkeerpop. Dan is het net alsof iemand nog in de auto zit. “Met de FM Parkeerpop voorkom je parkeerboetes en kan je lekker gratis staan zonder zorgen.” Zou stiekem wel handig zijn, maar je weet welke dag het vandaag is!

Brandt & Levie

Dit worstenmerk blijkt al járen fan te zijn van Ben & Jerry’s. Dus wat doe je dan? Dan begin je natuurlijk je eigen ijs: Vorst. Dit roomijs smaakt naar vanille en venkelworst. Vind je dat een beetje een gekke combinatie? Gelukkig maar, want het is een 1 aprilgrap.

Prommenz

Dit advies- en ingenieursbureau heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een bijzondere opdracht: de allereerste rotonde in de Formule 1. Volgens Prommenz zou de rotonde zorgen voor meer verkeersveiligheid en de coureurs de mogelijkheid geven om tegenstanders op een hele nieuwe manier in te halen. Grapje natuurlijk.

Douane

De douane komt met een wereldwijde primeur. Ze gaan namelijk speurkatten inzetten. De douanekatten zijn speciaal getraind en hebben volgens hun nieuwe werkgever ook een voordeel ten opzichte van honden: ze zijn leniger en wendbaarder, waardoor ze makkelijker tussen koffers kunnen kruipen.

De Efteling

Ken je de attractie Carnaval Festival? Je weet wel, die attractie met het deuntje dat eeuwig in je hoofd blijft hangen. Nou, die tune kon volgens de Efteling wel wat vernieuwing gebruiken. Samen met dj’s en een audio-engineer hebben ze het nummer wat meer uptempo gemaakt. “Om de ritbeleving helemaal af te maken, hebben we nieuwe gondels ontworpen met ingebouwde speakers. Zo kan de gast niet alleen de muziek horen, maar ook voelen. Uiteraard hebben we ook het tempo van Carnaval Festival afgesteld op de nieuwe muziek.”

CheapTickets

Staat een reisje naar de maan op jouw verlanglijstje. Dan ben je wellicht heel enthousiast geworden van deze deal. CheapTickets biedt vanaf 2024 tickets aan naar de maan. Voor prijzen vanaf 35.670 euro kun je in een speciale raket voor 6 personen plaatsnemen. Wat zeggen ze dan ook alweer? 1 april, kikker-in-je-bil.

Heineken

Houd je van een biertje, maar óók van een fitte lifestyle? Deze pre-workout van Heineken combineert the best of both worlds. Wees maar niet bang, hij is 0.0. Grapje natuurlijk.

Bron: Instagram, Facebook