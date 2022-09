Bespaar flink: stel je cv-ketel opnieuw in (zo doe je dat)

Ik weet nog dat mijn zus vroeger altijd op de grond, met haar rug tegen de verwarming tv zat te kijken. Ze stopte er wel een kussentje tussen, anders zou ze zich lelijk verbranden. De radiator was namelijk gloeiendheet. Dit voelt als iets uit vervlogen tijden. Ik heb zelf beneden helemaal geen radiatoren meer, maar vloerverwarming. En ook nieuwe radiatoren kunnen met veel minder warmte je kamer goed verwarmen.

Cv-ketel verwarmt onnodig heet

De cv-ketel levert in de meeste huizen heet water voor de radiatoren. Daar worden ze warm van. Maar dat water hoeft tegenwoordig een stuk minder heet te zijn dan vroeger. Waar vroeger de cv-ketel het water tot zo'n 80 à 90 graden moest verwarmen, is 50 of 60 graden nu meer dan genoeg. En als je vloerverwarming hebt, is zelfs 40 graden al voldoende. Dat scheelt flink in gasverbruik. Ware het niet dat veel cv-ketels nog ouderwets op 80 graden ingesteld staan. In veel gevallen zijn dit de standaard fabrieksinstellingen. Ze verwarmen dus onnodig heet. Zonde van het gas en dus zonde van het geld.

Handleiding kwijt?

De meeste nieuwere cv-ketel hebben touchscreens. Je kunt de instellingen dus zelf regelen op het scherm. Bij de één is dat ingewikkelder dan bij de ander. Maar YouTube is je beste vriend. Typ het merk en het type van je cv-ketel in en kijk of je een filmpje kunt vinden waarin ze het uitleggen. Of misschien kun je de hulp inschakelen van een handige zoon, dochter, buurman, buurvrouw of kennis. Heb je de handleiding van de cv-ketel nog? Ook hierin staat het uitgelegd. Ben je lichtelijk chaotisch, zoals ik, en het boekje dus kwijt? Google even op 'handleiding' en het merk en type en dan vind je 'm waarschijnlijk als pdf online.

Wanneer je de temperatuur omlaag zet, kan het wat langer duren voordat je huis warm is. Groot voordeel is dat je minder gas verbruikt en het milieu ook minder belast. Kijk maar eens naar het pluimpje dat uit je schoorsteen komt. Dat wordt flink kleiner wanneer je je cv-ketel op een lagere temperatuur zet.

Misschien denk je nu: kan ik dan nog wel lekker warm douchen? Natuurlijk. We hebben het nu over verwarmingswater. Dat kan minder heet. Die temperatuur geldt niet ook voor de douche of het bad. Al kan een beetje minder heet douchen ook best. Dat is niet alleen goed voor het milieu en je energierekening, ook voor je huid.

