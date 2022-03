Bespaartip: déze tv-kastjes zijn echte energieslurpers (en zo voorkom je dat)

Spoiler alert: door ’m op eco-modus te zetten, bespaar je op jaarbasis wel honderd euro (!) aan stroom.

Tv-kastje van Ziggo

Het gaat voornamelijk om het meest gebruikte tv-kastje van Ziggo: de Mediabox XL. Dit kastje gaat automatisch in stand-by als je het apparaat even niet gebruikt. Volgens Ziggo bespaar je daarmee energie en de stand-by modus is ook nog eens milieuvriendelijk.

Toch klinkt dat mooier dan het daadwerkelijk is. Dit tv-kastje verbruikt óók in stand-by modus veel meer stroom dan die van concurrent KPN. Als je ’m volgens de normale instellingen op stand-by zet, verbruikt-ie tot maar liefst 33% meer. Staat-ie dag en nacht op stand-by, dan kan dit je meer dan 100 euro per kastje per jaar kosten.

Bijna 10x zoveel stroom

Radar vergeleek het stroomverbruik van de Ziggo Mediabox XL met die van het televisiekastje van KPN. Wat blijkt? Ziggo verbruikt bijna tien keer zoveel stroom als KPN. Nu de energieprijzen maar blijven stijgen, is het dus een idee om hier eens goed naar te kijken. Je kunt er namelijk makkelijk op bezuinigen. Wil je niet overstappen naar een andere provider? Dan kun je het tv-kastje op de eco-stand zetten. Bij het installeren van de Mediabox XL kun je als gebruiker de eco-modus selecteren. Zo bespaar je een hoop geld, alleen moet je wel op tijd de tv aanzetten. Het kan namelijk drie minuten duren voordat je televisie kunt kijken. Je hebt dus iets meer geduld nodig.

Nieuw tv-kastje

Mocht je hier écht niet op zitten te wachten, dan kun je de nieuwste box van Ziggo, de Next, bestellen. Hiervoor betaal je wel vijf euro per maand extra abonneegeld. Dat is alsnog goedkoper dan de Mediabox XL dag en nacht op stand-by te laten staan.

Bron: Radar, Ziggo