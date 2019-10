De prijs van een hotelkamer kan ontzettend schommelen. Zo kan het zomaar voorkomen dat de hotelkamer die jij hebt geboekt een paar dagen later ineens tientallen euro’s minder kost. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Daarom vertellen wij je wat het beste moment is om die hotelkamer te boeken.

Experts hebben al eens eerder aangetoond dat je een vliegticket het beste 70 dagen van te voren kan kopen, omdat dit het voordeligste moment is. Maar is dat met hotelkamers ook zo?

Het beste moment

Nee! Bij een hotelkamer kun je eigenlijk het beste tot het laatste moment wachten met boeken. Mel Dohmen van Orbitz (expert in het besparen op reiskosten) vertelt: “Hotels willen liever dat een kamer tegen een laag tarief wordt bezet, dan dat hij leeg blijft. Dat betekent dat de prijs daalt naarmate de verblijfsdatum dichterbij komt.” Volgens experts kun je daarom het beste 1 dag voor het inchecken boeken.

Het beste tijdstip

Je zou het niet verwachten, maar het tijdstip waarop je boekt, kan ook nog een groot verschil maken. Als je echt tot de laatste dag wacht met boeken, dan kun je het beste ook nog even wachten tot na 16:00 uur. “De prijzen zakken drastisch om 16:00 uur. En als je pas na 20:00 uur boekt, kun je meestal nog zo’n 5% tot 10% extra besparen”, aldus Sam Shank, CEO van HotelTonigh.

Risico

Natuurlijk is het wachten tot het laatste moment een groot risico. Het kan zijn dat het hotel op een gegeven moment vol is en de kamer aan je neus voorbij gaat. Wil je dus per se in een specifiek hotel verblijven, dan is deze tactiek misschien niet zo handig voor jou. Zeker wanneer je een hotel boekt omdat er een populair evenement in de buurt is, kun je verwachten dat de kamers snel weg zijn en tot het laatste moment wachten geen optie is. Dit is sowieso een moment waarop de hotelprijzen omhoog zullen gaan.

De beste dag van de week

Wanneer tot het laatste moment wachten geen mogelijkheid is voor jou, hebben de experts nog wel een andere tip. Boek de hotelkamer het liefst op een zondag. Dat is volgens analisten namelijk de dag waarop je het voordeligst een hotelkamer boekt. De tweede meest voordelige dag is maandag. Daarnaast is de nacht van zondag op maandag ook de goedkoopste nacht om in een hotel te verblijven.

