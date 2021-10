Bevat gesmolten kaas meer calorieën dan een plakje kaas?

Kaas is kaas, zou je zeggen. Toch noemen we een boterham kaas een gezonde keuze, terwijl een tosti of een lasagne met wat geraspte kaas juist vettig en ongezond lijkt. Hoe zit dat?

Niet meer calorieën

Nee, gesmolten kaas bevat niet ineens meer calorieën dan een plakje kaas. Het verwarmen van kaas verandert namelijk niets aan de calorieën. Door de hitte komt het vet vrij, waardoor de kaas er vetter en automatisch ook ongezonder uitziet. Máár voordat je voortaan iedere dag luncht met een tosti, willen we nog wel het een en het ander duidelijk maken.

Vettige kaas

Hoe meer vet er in de kaas zit, hoe beter het smelt. Dat betekent dat de kaas er dan ook vetter en ongezonder uitziet. Niet voor niets dat er voor een tosti vaak vettere kaas wordt gekozen. Op die manier kan een tosti alsnog meer calorieën en vetten bevatten dan die simpele boterham met kaas. Bovendien wordt er bij een tosti vaak lekker veel boter gebruikt om ‘m extra smeuïg te maken. Het ligt er dus aan welke kaas je gebruikt en wat je nog meer op die boterham smeert.

Toppings

Als laatste eten veel mensen wat sausjes bij een tosti, wat je lunch ook direct een stuk ongezonder maakt. Kortom: een boterham met dezelfde hoeveelheid kaas bevat niet meer calorieën wanneer je hem toast. Maar ga je bij een tosti voor extra vette kaas, boter, toppings en sausjes? Dan bevat de tosti natuurlijk wél meer calorieën.

Maar een tosti hoeft gelukkig niet ongezond te zijn. Wil je verantwoord genieten van een tosti? We hebben de lekkerste caloriearme tosti’s voor op je een rijtje gezet.

Bron: Libelle.be.