Elektrische fiets Beeld Getty Images

Bewezen: elektrisch fietsen is net zo gezond voor je als ‘gewoon’ fietsen

‘Ja dag, elektrisch fietsen is niet écht fietsen’. Hoor je dat wel eens? Voortaan heb je een weerwoord terug, want fietsen met een elektrisch duwtje in de rug is volgens onderzoek net zo goed voor je als fietsen zonder ondersteuning. Relatief gezien, dan.