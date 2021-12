Bewezen: jongste in gezin heeft de grootste kans om miljonair te worden

Ook leuk nieuws om aan jouw jongste kind te vertellen!

Onderzoek

Er is een serieus onderzoek gedaan door de universiteiten van zowel Birmingham als Reading. Hieruit bleek dat het jongste kind van een gezin de grootste kans heeft om zakelijk succesvol te worden én heel erg rijk.

Grootste kans om miljonair te worden

Heb je één oudere broer of zus? Dan is de kans maar liefst 49% dat je het financieel goed voor elkaar zult hebben. Heb je meerdere oudere broers en zussen? Dan is de kans 43%. Uit het onderzoek kwam ook een leeftijd naar voren waarop de kans het grootst is dat je zakelijk succes zult ervaren: dat is vanaf 38 jaar.

Het onderzoek werd gehouden onder meer dan 6300 mensen. Voor het onderzoek zijn alleen onderzoeksdeelnemers gevraagd die geen zakelijk verleden hebben. Het gaat dus om selfmade miljonairs.

Durf en lef

Hoe het volgens de onderzoekers komt dat de kans op financiële rijkdom groter is bij jongste kinderen? Dat zou liggen aan het feit dat jongste kinderen meer risico durven te nemen, zowel zakelijk als thuis. Vroeger was het misschien vervelend dat je af en toe tegen je oudere broers of zussen moest opboksen, maar daar heb je heel wat durf en wilskracht van gekregen!

Bron: Manly