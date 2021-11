Biercrepes met gebakken peren en salted caramel Beeld Sigurd Kranendonk

Biercrêpes met gebakken peren en salted caramel

In dit gerecht gebruiken we een lichtblond bier omdat de crêpes niet te bitter moeten worden. Texels Blond met een vleugje zeevenkel past perfect bij deze crêpes, met een korreltje zout in de karamel.