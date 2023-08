Bij déze 28 strandtenten moet je zijn deze zomer

Slippers uit, relaxmodus aan en dan simpelweg het zand tussen je tenen voelen. Dat terras! Die menukaart! Bij deze strandtenten kun je niets anders dan genieten en ontspannen.

Club Zand, Castricum aan Zee

Geen zin, tijd of geld om helemaal naar Bali te vliegen? Dankzij het interieur van Club Zand waan je je toch even op het Indonesische eiland. Vintage houten tafels, parasols met franjes en rieten lampen; wat een gezelligheid! Loungemuziek op de achtergrond en gezonde gerechtjes op de kaart. Hier wil je nog eens naar terug.

https://clubzand.nl/



De Marlijn, Schiermonnikoog

Kom na een flinke uitwaaiwandeling – over het brede strand, door het bos met Corsicaanse dennen en langs de Westerplas – binnenvallen bij De Marlijn. Geeft niets dat je zanderige schoenen hebt en een verwaaide coupe. Ook als het hard waait, zit je hier goed achter de glazen terraswand. Uit de wind, in het zonnetje. En nu een verfrissend drankje. En misschien een portie bitterballen of inktvisringen erbij?

demarlijn.com

Pele surf shack, Hoek van Holland

Pele Surf Shack was de eerste beachclub van Nederland met honderd procent plantaardige gerechten en drankjes op de menukaart. Wat ze dan zoal serveren? Nou, bijvoorbeeld pannenkoeken, burgers, falafel en natuurlijk verkoelende drankjes. Het interieur is een fijn allegaartje van rotan stoelen, hangende planten en lichtslingers en de sfeer is ongedwongen. Schoenen uit, zonnebril op en nergens meer aan denken. pelesurfshack.nl

Kontiki beachclub, Vlissingen

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Wat het weer ook is, op het terras onder de veranda van Kontiki Beach, zit je goed. Koud glas wijn erbij en de dag kan niet meer stuk.

kon-tikibeach.nl

Tip van de redactie Millers Beach, Den Haag

Françoise Bussières, chef lifestyle: “Je moet even door de duinen lopen om bij dit rustige stukje paradijs te komen, maar dan is de drukte van Den Haag ook heel ver weg. Bij Millers Beach is het ook zonder strakblauwe lucht genieten. Heerlijk eten, wat naar verhouding en voor een strandtent goed geprijsd is, lekkere bedjes en vaak draait een dj een chill zomers achtergrondmuziekje. Sangria in de hand en het is vakantie. Al is het maar voor een dag.” millersbeach.nl

Manii Beach, Zandvoort

De nieuwste aanwinst in Zandvoort, met op het menu Aziatisch beachfood, zoals boa buns en tuna tataki. Allemaal om te delen. Lekker! Net als de smoothie overigens. Voor wie zin heeft in een potje dansen; er zijn ook af en toe feestjes, zoals Strandverblijf.

maniibeach.nl

Aloha Beach, Wijk aan Zee

Surfers in actie zien? Hier zit je goed. Wijk aan Zee heeft namelijk de beste golven van het land. Vandaar dat er zo’n typische, laidback surfvibe bij Aloha Beach hangt. Fijn: alles op de kaart is biologisch en er is ruime keuze uit vegetarische en vegan gerechten.

alohabeach.nl

Tip van de redactie De Duinerij, Bergen aan Zee

Marleen Koolmees, chef reportage: “Strikt genomen niet óp het strand, maar je kijkt tegen de duinen aan en ziet de zee wel liggen. Zomer en winter open, groot terras, goede no-nonsensekaart, redelijke prijzen, snelle en superleuke bediening en je kunt er gewoon met de hele familie naartoe, van baby tot bejaarde. Je kunt er zitten met blote voeten óf met je mooie schoenen aan, it’s all good. Het is er bijzonder omdat ze zo gewoon zijn gebleven, dat is ook weleens relaxed.”

deduinerij.nl

ZandZeeBar, Terschelling

Plof neer in een zitzak in het zand of – erg geestig – ga voor een plekje aan de schommeltafel. De tafel zelf staat gelukkig stevig op de grond, maar de stoelen zijn vervangen voor schommels. Voorheen was het bij ZandZeeBar verboden om je mobiel te gebruiken. Die maatregel hebben ze afgeschaft, maar je geniet hier zo van de ontspannen sfeer, dat de telefoon vanzelf in de tas blijft. Nou vooruit, misschien alleen om een kiekje te maken van de aantrekkelijke gerechten. Op de kaart naast vis- en vleesgerechten ook veel vega(n) opties. https://dezandzeebar.nl/

Bombaai Strandbar, Westkapelle

Volgens reviews op Google is dit een van de beste strandtenten van Zeeland. Van het kleurrijke terras, de vrolijke cocktails en het heerlijke eten: het is hier volop genieten. De naam klinkt exotisch, maar heeft ook een serieuze betekenis. De baai bij Westkapelle is namelijk ontstaan door bombardementen door de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.

bombaai.nl



Tip van de redactie Beachbar Zus & Zo, Wijk aan Zee

Chanan Foppen, producer reportage: “Beachbar Zus & Zo is niet groot, maar dat maakt het nou juist zo leuk. Begin de dag hier met een van hun heerlijke smoothiebowls of sluit de dag af met een lekkere borrelplank. Hier zit je altijd goed.”

zusenzoaandezaan.nl

Surf en Beach, Katwijk aan zee

Bij Strandpaviljoen Surf en Beach zijn de zomerdagen eindeloos. Vlei na een strandwandeling neer voor een lunch, met het ruisen van de zee op de achtergrond. Of sluit de dag hier af met een barbecue, voor z’n tweetjes of juist met maximaal 30 personen.

surfenbeach.nl

Het oude strandhuis, Woudenberg

Een strandtent in Utrecht, of we een beetje de weg kwijt zijn? Nee hoor. Oké, officieel is hier natuurlijk geen strand, maar het beachgevóel is er zeker. Hapje, drankje, ijsje, livemuziek, zelfs genieten van een zonsondergang kan bij het Oude Strandhuis aan het Henschotermeer. Het zand is wit, het ruikt er naar dennenbomen; beter wordt het niet. Geopend in het weekend, op feestdagen en tijdens vakanties.

henschotermeer.nl

Tip van de redactie Fosfor, Zandvoort Zuid

Mariken Swildens, manager Studio Jan Kruis: “Strandtent Fosfor is de laatste strandtent op het Zuidstrand van Zandvoort. Je kunt hier alleen lopend over het strand komen of op de fiets door de duinen. Dat maakt het een bijzondere plek. Echt druk is het er bijna nooit. En de strandtent is kleinschalig. Je waant je hier echt even in een andere wereld.”

fosforzandvoort.com

Strandclub Zee, Scharendijke

Deze tent aan de Brouwersdam is alleen al de moeite waard door de spectaculaire ligging, namelijk niet aan, maar in de Noordzee. Via een loopbrug over zee loop je naar het restaurant en kijk je vanaf het terras direct uit over de golven. Helemaal te gek is het als het waait en het lijkt alsof de kitesurfers nog net niet in je mosselpan landen, zo dicht zit je op de actie. En laatste giga pluspunt: je kunt champagne bestellen per glas. strandclubzee.nl

Tip van de redactie Parnassia, Overveen

Esther Zonneveld, eindredacteur: “Deze strandtent is alle seizoenen open. Ideaal voor hondenbezitters, want je mag er het hele jaar door met de hond het strand op. Na een lange wandeling kun je hier genieten van een heerlijke lunch. Ik bestel er altijd een broodje kroket. Een aanrader, dus!”

parnassiaaanzee.nl

Zeecafé, Oostkapelle

Strand in overvloed in Zeeland, nu alleen nog het mooiste plekje vinden. Tip: het strand van Oostkapelle is meermaals bekroond tot schoonste strand van Nederland. Strijk na een flinke strandwandeling neer bij Zeecafé, een zeecontainer getransformeerd tot paviljoen, met tafels van pallets. Zicht op de zee, achter je de duinen en in je hand een koel glas rosé. De eigenaar is een no-nonsense man en zijn zaak is net zo: zonder poespas. Geopend als de vlag wappert.

zeecafe.nl



Beachclub Indigo, Scheveningen

Kleurrijke stoelen en kussens, tapijten met prints en groene hangplanten; bij Beachclub Indigo maken ze het bont. Zelfs de smoothiebowl van het ontbijtmenu is kleurrijk. Op het gezellige, met lampionnetjes verlichte terras is het altijd vakantie.

beachclubindigo.nl

Strandpaviljoen De Staat, Den Haag

Strandpaviljoen De Staat in Den Haag is een heerlijk plek voor vrijbuiters. Het Zuiderstrand is het rustige, ‘geheime’ alternatief achter de duinen waar strandliefhebbers dol op zijn. Je hoeft niet eens door het zand te sjouwen, want na een korte wandeling door het prachtige Westduinpark sta je direct op het terras. Vergeet ook niet door de omgeving te wandelen. De strandtent ligt in een Natura 2000-gebied, waar je konijnen, fazanten, vossen en Schotse Hooglanders kunt spotten.

strandpaviljoendestaat.nl

’t Zilt, Harlingen

Harlingen staat vooral bekend als plek om over te varen naar Vlieland en Terschelling. Toch is Strandpaviljoen ’t Zilt ook de moeite waard. Vanaf het terras heb je uitzicht over de natuur van de Waddenzee. En op de kitesurfers. Slecht weer? Binnen is het heerlijk bij de open haard.

tzilt.nl



Strandpaviljoen Hargen, Schoorl

Wat een gezellige sfeer hier! Rotan stoelen, vintage accessoires en van die gezellige parasols met kwastjes eraan. Vanaf hier zijn zelfs zeehonden te spotten. Eigenlijk willen we wel de hele middag blijven, op het terras in de zon. Maar een fietstocht door de omgeving is ook de moeite waard. Het strandpaviljoen ligt aan de rand van natuurgebied De Kerf en de Hondsbossche Duinen, het nieuwe duingebied bij de Hondsbossche zeewering.

strandpaviljoenhargen.nl

Tip van de redactie Kayuca in Zandvoort

Cilla Tibbe, design director: “Zodra ik bij Kayuca binnenkom, voel ik een serene rust. De muziek, de inrichting en ook het eten vind ik heerlijk. Als je eet zoals ik, zonder gluten/koemelk en vlees, is er veel keus. Heerlijk om hier na mijn werk in de avond te stranden en de zon in zee te zien zakken.”

kayuca.nl

Tijn Akersloot, Zandvoort

In Zandvoort zijn zo’n dertig strandpaviljoens en die zijn bijna allemaal leuk. Toch blijft Tijn Akersloot onze favoriet. Je moet er wel even voor doorstappen, want deze strandtent ligt helemaal aan het einde van de boulevard, maar daardoor is het hier ook net een tikkie rustiger. Het terras is lekker groot, dus vechten om een plekje is niet nodig. De sfeer: nonchalant en ongedwongen, precies zoals een strandtent hoort te zijn. Op de kaart staat voor iedereen wat lekkers. Of eet van de barbecue.

tijnakersloot.nl

Tip van de redactie Republiek, Bloemendaal

Charissa Macnack. producer lifestyle: “By far mijn lievelingsplek. De koffie smaakt er heerlijk, maar ook voor een uitgebreide lunch zit je hier meer dan goed. Een dagje strand is al ontspanning, maar dit plekje is écht de kers op de taart. De neutrale tinten en organische vormen in het prachtige interieur wil je het liefst copy-pasten naar je eigen huis.”

republiekbloemendaal.nl

Woest, Callantsoog

Oké, tegenwoordig is niets meer echt goedkoop. Maar de voordeligste badplaats van Nederland is Callantsoog. Hier ben je voor een lunch bij een beachclub gemiddeld 30 procent goedkoper uit dan bij de duurste badplaatsen: Noordwijk en Katwijk aan Zee. Waar het dan fijn zitten is? Nou... bij Woest! Op de kaart de echte klassiekers. Zoals carpaccio en brood met twee kroketten. Lekker met Amsterdamse uitjes.

woest.nu

Beachclub Bries, Noordwijk

Marije Ribbers, producer reportage: “Ik ben fan van Beachclub Bries in Noordwijk. Als je naar deze beachclub gaat, voelt het als vakantie. Prachtig terras, fijne strandbedjes en je kunt er vanaf je bedje eten bestellen of heerlijk lunchen en dineren op het terras.”

briesnoordwijk.nl



Tip van de redactie Bar Goed, Perkpolder

Hilmar Mulder, hoofdredacteur: “In Zeeuws-Vlaanderen zijn een hoop pareltjes te ontdekken. Mijn favoriet? Het strandpaviljoen van Bar Goed, op een uniek plekje in Perkpolder. Het wordt ook wel ‘het Ibiza aan de Schelde’ genoemd. Veel mensen fietsen ervoor om en dat snap ik helemaal: het dakterras, de superrelaxte sfeer en lekkere happen, en dan ook nog eens voor prettige prijzen.”

bar-goed.nl

Fotografie: Lotte Bosschieter Fotografie, Sophie Laubert Photography, Kinga Luberda, Ingrid Polderman, Raisa Zwart