Bij déze temperatuur zie je de meeste vlinders (en zo lok je ze de tuin in)

En je kunt ze nog je tuintje in lokken ook.

Ideale temperatuur

Vlinders zijn koudbloedige dieren. Dat houdt overigens niet in dat ze van kou houden. Integendeel, ze zijn gek op warmte. Koudbloedigheid houdt in dat vlinders niet zelf hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren, zoals wij mensen, en hun warmte dus van buitenaf moeten krijgen. Hun ideale lichaamstemperatuur ligt bij 28 graden. En je begrijpt dat het niet makkelijk is om die temperatuur op peil te houden in ons overwegend frisse landje.

Vlinders die zonnebaden

In het voorjaar en najaar, en ook op milde zomerdagen, zie je geregeld een vlinder met zijn vleugels wijd zonnebaden. Hiermee proberen ze zoveel mogelijk zonwarmte op te vangen, om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Daarom zie je meestal alleen vlinders wanneer de zon schijnt.

Nu het echt lekker weer is, is het een stuk makkelijker voor een vlinder om op te warmen en warm te blijven, en daarom zie je over het algemeen op warme zomerdagen dan ook meer vlinders dan normaal.

Kou, regen en vorst

Wanneer het te koud wordt, kunnen vlinders zo’n lage lichaamstemperatuur krijgen, dat ze niet meer kunnen verplaatsen omdat hun vleugelspieren te erg afkoelen. Op koude dagen verschuilen vlinders zich daarom op warme, dichtbegroeide plekken. Tussen oud houd, bijvoorbeeld. Daar zijn ze ook veilig voor regendruppels, die voor hun fragiele vleugels funest kunnen zijn.

Je kunt je voorstellen dat de winter geen fijne tijd is voor een vlinder in Nederland. Sommigen verplaatsen zich dan ook zuidwaards om in warme oorden de koude seizoenen te overbruggen. Anderen overwinteren in Nederland, beschut en wel. Een aantal vlindersoorten, zoals de gele citroenvlinder, kunnen zelfs dankzij een slim mechanisme hun lichaamsvocht vervangen door een natuurlijk antivriesmiddel waardoor ze ook als de temperatuur onder het nulpunt daalt, gewoon blijven leven!

Vlinders naar je tuin lokken

Ondanks dat, zijn vlinders toch echte warmtedieren die je tijdens deze warme zomerdagen veel ziet. Heb jij ze al gespot? Je kunt daarvoor een van de mooie vlinderspotplekken van ons land bezoeken. Maar je kunt deze prachtinsecten ook met gemak naar je tuin lokken. Boer Tom geeft je zijn beste tips in de video hieronder.

Bron: Weeronline.