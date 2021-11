Bloedmooi én lekker: mini-meringues met frambozenvulling

Deze knapperige meringue smelt in de mond en heeft een romige vulling met frambozen.

Voor 24 meringues: • 13 eiwitten, op kamertemperatuur • 120 g fijne tafelsuiker • 75 g poedersuiker + extra • 1-2 el frambozenjam • 200 ml verse roomkaas, op kamer-temperatuur • Eetbare parels Bereiden: 20 min. Bakken: 1,5 uur. Kcal.: 60 p.st.

Verwarm de oven voor op 100 °C en bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Mix de eiwitten in een brandschone kom tot stijve pieken en klop dan schep voor schep de tafelsuiker erdoor. Klop 3-4 min. na elke schep tot de suiker is opgelost, het resultaat moet daarna dik en glanzend zijn. Spatel dan 25 g van de gezeefde poedersuiker door het eiwit, en daarna nog 50 g. Doe het mengsel in een spuitzak en spuit 48 kleine toefjes met circa 4 cm tussenruimte op de bakplaten. Bak ze circa 1,5 uur tot ze mooi droog zijn, maar nog wel spierwit. Meng de jam door de roomkaas. Let op: deze vulling moet mooi dik blijven, anders plakt-ie niet. Breng een lik van de roze room aan op de onderkant van 1 meringue en druk 1 andere erop. Stapel ze op een grote schaal en bestrooi ze met de extra poedersuiker en versier eventueel met de suikerparels. Wil je ze van tevoren voorbereiden? Bewaar de room dan in de koelkast en de meringues in een luchtdichte doos buiten de koelkast. Plak ze vlak voor het serveren op elkaar.