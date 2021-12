Omdat we het dessert stiekem de lekkerste gang van het hele diner vinden. Kies jij voor taart, ijs of mousse? Deze charlotte met lange vingers en fruit valt hoe dan ook in de smaak.

Redactie Libelle

Dit heb je nodig voor 8 taartpunten Bereiden: 35 min. Wachttijd: 2-4 uur Voor de charlotte: • 500 g bosfruit (diepvries) • 1 tl vanille-essence • 1 el fijne sinaasappelrasp • 5 g agar-agarpoeder of 6 gelatineblaadjes (tip: gebruik bij zuurder fruit 1-2 gram agar-agar extra, of 2-3 extra gelatineblaadjes) • 100 g fijne suiker • 1 pak (liefst Italiaanse) lange vingers • 375 ml slagroom Voor de garnering: • 150 ml slagroom • 1 zakje vanillesuiker • vers fruit (vijgen en bosvruchten of wat verkrijgbaar is) Extra: • springvorm Ø 19 cm • mooi lint

Tip: dit dessert is ook lekker met mango-passievrucht- of kersenpuree.

Zo maak je de charlotte

Laat het fruit ontdooien en pureer het. Zeef de puree boven een maatbeker, meet 360 ml af en roer de vanille en de sinaasappelrasp erdoor. Meng de agar-agar met de suiker en roer het ­suikermengsel door de fruitpuree (of: week 6 blaadjes gelatine 5 min. in koud water en meng van het vuur af door de hete vruchtenpuree). Verwarm al ­roerend, laat 1-2 min. zacht koken en laat dan afkoelen tot lauw. Bekleed ­intussen de bodem van de springvorm met een cirkel van bakpapier en ­verhoog de rand van de vorm indien nodig met een strook bakpapier van 10 cm hoog. Snijd met een scherp (brood)mes de lange vingers die de ­buitenkant van de charlotte zullen vormen aan de uiteinden iets schuin af zodat ze naar de rand toe willen vallen, dan blijven ze goed staan in de vorm. Zet zo veel lange vingers als passen met de gesuikerde kant naar de buitenkant toe in de vorm. Snijd een aantal lange vingers in plakjes of stukjes voor op de bodem en leg ze in de vorm. Klop de slagroom bijna stijf en spatel door de nog vloeibare, lauwe puree tot een egaal gekleurde ­mousse. Spatel een deel op de taartbodem. Controleer of de vingers recht staan en vul de vorm verder op met de mousse tot 2 cm onder de toppen van de ­lange ­vingers. Zet de charlotte minstens 2 uur in de koeling om op te stijven (met gelatine duurt het 4 uur). Haal de taart vlak voor het serveren uit de vorm en strik er een mooi lint omheen. Klop voor de garnering de ­slagroom stijf met de vanillesuiker. Bedek de taart hiermee, blijf binnen de rand van lange vingers, en garneer met lekker veel vers fruit.

Eet smakelijk!

Styling: Cyn Ferdinandus Fotografie: Eric van Lokven Receptuur: Yvonne van Jimmink