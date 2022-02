Brandnetelthee: dit zijn de voordelen en zó maak je het

Brandnetel onkruid? Nee joh, deze plant is namelijk bijzonder voedzaam. Het zit vol vitamines en mineralen, waardoor het drinken van brandnetelthee erg gezond is. We zetten alle voordelen op een rijtje.

Wat is brandnetel?

Brandnetel is een struik die afkomstig is uit Noord-Europa en Azië. De plant heeft hartvormige bladeren en gele of roze bloemen en de stengel is bedekt met kleine, stijve haartjes die bij aanraking prikkelende chemicaliën afgeven. Deze chemicaliën veroorzaken veel jeuk.

De bladeren, stengel en wortel van de brandnetelplant kunnen worden geplet en verwerkt tot poeders, tincturen, crèmes en thee. Hoewel mensen het al eeuwenlang als kruidengeneesmiddel gebruiken, wordt het drinken van brandnetelthee steeds populairder. Dat heeft allemaal met de voordelen voor je gezondheid te maken. Zo zit de plant vol vitamines en mineralen, zoals vitamine C, ijzer, calcium, kalium, magnesium en fosfor.

De wilde plant reinigt je bloed en nieren. Het zorgt voor een betere spijsvertering en werkt uitstekend tegen haaruitval en huiduitslag. Het plantje kan dan misschien lelijk zijn, het drinken van brandnetelthee kan haast wonderen verrichten. Zo stilt het hevige menstruatiepijnen, helpt het tegen hooikoorts en, of dat nog niet genoeg is, heeft het ook een heilzame werking op je gewrichten.

Goed voor je de urinewegen

Brandnetelthee kan helpen schadelijke bacteriën uit de urinewegen te spoelen. Dit kan gunstig zijn voor mensen met urinewegaandoeningen. Bovendien helpt het drinken van deze thee, net als groene thee met cranberry, om blaasontsteking te voorkomen. Brandnetel kan ook helpen bij het ondersteunen van medicijnen die je gebruikt voor infecties of aandoeningen die in verband staan met je urinewegen. Overleg dit wel eerst met je arts.

Pijnlijke spieren

Brandnetel wordt al van oudsher gebruikt om pijnlijke spieren te behandelen, vooral bij reumatoïde artritis. De Arthritis Foundation suggereert ook dat brandnetelthee de ontsteking en pijn bij artrose kan verminderen.

Onderzoek toont ook aan dat brandnetel, net als insuline, de bloedsuikerspiegel kan verlagen. Uit onderzoek blijkt dat het de alvleesklier kan helpen om meer insuline aan te maken of af te geven. Dit is het hormoon dat de bloedsuikerspiegel verlaagt.

Polyfenolen

Brandnetels bevatten ook erg veel antioxidanten, zoals polyfenolen. Een onderzoek naar polyfenolen suggereert dat deze krachtige antioxidanten een rol kunnen spelen bij de preventie en behandeling van chronische ziekten die verband houden met ontstekingen, zoals diabetes, obesitas, kanker en hartaandoeningen. Bovendien beschermen de krachtige antioxidanten tegen veroudering en celbeschadiging.

Brandnetelthee en hooikoorts

Ook kan het drinken van een kop brandnetelthee helpen als remedie tegen hooikoorts of een andere seizoensgebonden allergie. Alleen is er nog geen wetenschappelijk bewijs om te concluderen of deze speciale thee daadwerkelijk zo effectief is.

Hoe maak je brandnetelthee?

Brandnetelthee kun je los of in theezakjes kopen, maar je kunt de bladeren ook zelf kweken of oogsten. Experimenteer even met de verhouding tussen de verse bladeren en het water, maar gemiddeld kun je twee kopjes water zetten met één kopje bladeren. Je kunt deze thee zowel warm als lauw of koud drinken. Zo maak je het:

Doe de bladeren in een pannetje met water. Breng het water aan de kook. Haal de pan van het vuur en laat vijf tot tien minuten staan. Giet het mengsel door een kleine zeef. Voeg eventueel wat honing, kaneel of stevia toe. Begin met slechts één kopje brandnetelthee om er zeker van te zijn dat je er geen reacties op krijgt.

Brandnetelthee is officieel geen thee, aangezien thee wordt gemaakt van de bladeren van de camellia sinensis plant. Het wordt daarom een kruidenthee genoemd. Dit houdt in dat brandnetelthee geen cafeïne bevat en je het dus zonder problemen vlak voor het slapengaan kunt drinken.

Zwanger

Deze thee werkt vochtafdrijvend en is daarom de ideale theesoort om te drinken als je vocht vasthoudt, bijvoorbeeld als je zwanger bent. Bovendien bevat dit kruid dus veel calcium, ijzer, vitamine C en betacaroteen en stimuleert het de nieren. Dagelijks twee kopjes van deze thee is een goede aanvulling op je voeding én goed voor je vochtbalans. Dag opgezwollen voeten!

Bijwerkingen van brandnetelthee

Over het algemeen is het veilig om brandnetelthee te drinken. Echter kunnen sommige mensen bijwerkingen ervaren. Er is niet veel bewijs van de frequentie van deze bijwerkingen, maar blijkbaar kregen sommigen na het drinken last van symptomen zoals netelroos. Trek aan de bel als je last hebt van symptomen als:

Gezwollen luchtwegen en tong

Moeite met ademhalen

Duizeligheid

Hoge hartslag

Klamme huid

Verwarring

Verlies van bewustzijn

Bron: Healthline, Medical news today