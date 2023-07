Buikpijn? Dan kun je déze drankjes beter laten staan

Er kunnen verschillende redenen zijn dat jouw maag en darmen overstuur raken, vertelt maag- en darmexpert Gesina Hammad-Waslander tegen het AD. De grootste veroorzaker hiervan is stress, maar ook bepaalde drankjes kunnen de boosdoener zijn.

Deze kun je beter vermijden als je niet zit te wachten op een opgeblazen gevoel:

Alcohol

Alcohol is niet bepaald vriendelijk voor je maag. Nog erger zijn alcoholische dranken met koolzuur, zoals bier, mixdrankjes of prosecco. De bubbeltjes zorgen voor maagzuur en een opgeblazen gevoel.

Melk

Een andere grote veroorzaker is melk. Een beruchte, volgens Gesina. Als je regelmatig last hebt van je maag en darmen, kun je waarschijnlijk slecht tegen melk. “Lactose is een melksuiker die je moet verteren. Daarvoor is het natuurlijk enzym lactase nodig. Grofweg driekwart van de bevolking maakt dat enzym vanaf jonge leeftijd niet goed meer aan.” Dat zorgt voor gasvorming en vervolgens een opgeblazen buik.

Koud water

Water is uiteraard goed voor je, maar heel koud water kan zorgen voor maagproblemen. Dit komt omdat het koude water verkrampend kan werken. Het beste is om water op kamertemperatuur te drinken.

Dranken met prik

Ook frisdrank is een welbekende boosdoener van een opgeblazen gevoel. De koolzuurbelletjes die voor het bruisende effect in je drankje zorgen, zorgen er ook voor dat je buik opgeblazen voelt. Daarnaast is het hoge suikergehalte in deze dranken vaak ook funest voor je buik.

Koffie

“Koffie kan ervoor zorgen dat er stoffen worden vrijgemaakt die helpen bij de spijsvertering”, weet Gesina. Koffie is dus bevorderlijk voor je spijsvertering, maar tegelijkertijd kan het ook zorgen voor een opgeblazen gevoel. Dit heeft te maken met wat je in je koffie doet. Melk kan er, zoals hierboven beschreven, voor zorgen dat je toch buikklachten krijgt na je kopje koffie.

Deze drankjes zijn beter voor je buik

Er zijn natuurlijk ook drankjes die goed zijn voor je maag en darmen. Kefir is zo'n drankje, te koop bij de supermarkt of je kunt het zelf maken. Gesina: “Kefir is op basis van water of melk. Melk raad ik normaal gesproken af, maar kefir bevat melkzuurbacteriën die goed zijn voor je darmen. Ook is het arm aan melksuikers.” Ook kombucha is goed voor je maag en darmen. Deze gefermenteerde thee is te koop bij biologische supermarkten. “Het is een licht prikkelend, zurig en bevat goede bacteriën en anti-oxidanten”, vertelt Gesina. “Tot slot kunnen gember- en pepermuntthee helpen bij een verstoorde darmbalans.” Gember werkt ontstekingsremmend en doodt bacteriën, pepermuntthee werkt verzachtend en gaat gasvorming en een opgeblazen gevoel tegen.

Bron: AD. Beeld: iStock