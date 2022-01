Buikvet verliezen en toch kaas eten? Deze kaas kun je gewoon eten als je wilt afvallen

Kom maar door met die kaasplankjes, dus.

Buikvet verliezen

Buikvet verliezen is niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk om niet té veel buikvet te hebben. Het vet dat zich ophoopt in de maagstreek (ook wel visceraal vet genoemd) kan namelijk behoorlijk gevaarlijk zijn, omdat buikvet de kans op hart- en vaatziekten zoals hartaanvallen, beroertes en diabetes type 2 vergroot. Door het juiste voedsel te eten, kun je buikvet verminderen en zo het risico op ernstigere ziekten minimaliseren.

Streng diëten? Ho maar

Dat is goed nieuws, behalve dat je dan waarschijnlijk vreest voor wekenlang rauwkost nuttigen, en leven op een dieet zonder al het lekkers uit de winkelschappen. Nu is het inderdaad niet erg slim om dagelijks veel koekjes en chocolade te eten. Maar kaas hoef je niet te laten staan als je buikvet wilt verliezen. Geitenkaas, brie en oude kaas zijn helaas niet aan te raden, maar Hüttenkäse kun je gewoon op je boterham blijven smeren.

Eiwit

Dit is een gezonde, lichte en calorie-arme bron van eiwitten. Eiwitten zijn belangrijk om op een gezonde manier af te vallen. Studies tonen aan dat het eten van eiwitten je stofwisseling stimuleert en daarmee automatisch buikvet vermindert. Het is het beste om te proberen 1,5 g eiwit per kilogram lichaamsgewicht binnen te krijgen. Met een gewicht van bijvoorbeeld 70 kilo komt dit dus overeen met 105 gram eiwit per dag.

Verantwoord afvallen

Gezonde bronnen van eiwit? Dat zijn onder andere magere kwark, Griekse yoghurt, mager vis en vlees, eieren en peulvruchten. Maar dus ook Hüttenkäse! En dat is goed nieuws, want dat kun je op heel veel verschillende manieren eten en is nog hartstikke lekker ook.

Denk bijvoorbeeld aan een geroosterde boterham met komkommer, peper en zout, of Hüttenkäse met gerookte zalm en rucola op een cracker. Ook zoet is het lekker te combineren, met bijvoorbeeld gebakken peer en wat honing.

Buikvet verliezen kan dus prima op een gezonde, en lekkere manier. Vaarwel crashdiëten, hallo gezond en verantwoord afvallen.

