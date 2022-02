Caribische droom: zo relaxed is Curaçao

Vrienden die er kind aan huis zijn, willen nergens anders meer heen. Meivakantie, zomervakantie of kerstvakantie, met acht zonuren per dag kun je op Curaçao heerlijk ontsnappen aan het Nederlandse kwakkelweer. Hoog tijd om het zelf te ontdekken, samen met mijn dochters Danne (10) en Mindel (14). Ik heb me goed voorbereid. Reizen als alleenstaande ouder ten tijde van een pandemie is even wat anders dan het jaarlijkse zomertripje naar een Grieks eiland van vóór die tijd. Vriend Emile – zo’n vriend die er altijd voor je is, mét Curaçaose roots – heeft drie A4tjes met tips voor ons, die ik ga proberen af te vinken tijdens onze twee weken vakantie. Over waarom dit eiland de mooiste vakantiebestemming ter wereld is, is hij kort en realistisch: “Mensen stellen zich een tropische ansichtkaart voor, maar zijn vaak een beetje teleurgesteld als ze na aankomst de rotzooi langs de weg, de slechte wegen en vervallen huizen zien. Dat zal bij jullie niet anders zijn. Geef het twee dagen en je komt in de modus die Curaçao zo ontzettend relaxed maakt.”

WIE, WAT, WAAR Curaçao ligt net boven de evenaar, je vliegt er in tien uur naartoe. Dankzij de noord­oostenwind is het nooit te warm, het is er meestal zo’n 28 °C. Het eiland wordt vaak overgeslagen door de beruchte orkanen, die dit gebied soms teisteren. Sinds 2010 is het een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met circa 160.000 inwoners.

Gaten in de weg

Curaçao is niet groot, maar rijd je van oost naar west, dan ben je al gauw langer dan een uur onderweg. De bezienswaardigheden liggen verspreid over het eiland, dus wie iets van het eiland wil zien, kan niet zonder huurauto. Op weg naar het hotel blijkt dat Emile gelijk had. Het asfalt is één grote gatenkaas en de uitdrukking ‘Don’t be gentle, it’s a rental’ was nog nooit zo van toepassing. Hoe ik ook probeer de gaten te ontwijken, regelmatig schieten Mindel en Danne op de achterbank met hun hoofden tegen het dak. Ons onderkomen, het net gerenoveerde Renaissance Curaçao Resort & Casino, in het hart van Willemstad, doet de rit direct vergeten. Een heerlijk hotel met privéstrand en een betoverend uitzicht op de oceaan waar zo nu en dan een immens cruiseschip langzaam voorbij trekt. Die relaxte Curaçao-modus heb ik direct gevonden.

4x ACTIEF Beklim de Christoffelberg In nationaal park Christoffelpark (entrée € 10,- p.p.) ligt de Christoffelberg. Ga vroeg in de ochtend, neem voldoende water mee en trek sportieve kleding en stevige schoenen aan. Sheta Boka Nationaal park met zeven inhammen in de kustlijn waar de zee vaak erg ruig is. Je kunt er wandelen, maar er is weinig schaduw. Drie inhammen zijn met de auto te bereiken. De meest indrukwekkende vonden wij Boka Pistol. Hier spuit het water meters hoog de lucht in. Het Spaanse Water Suppen is een geweldige manier om het Spaanse Water te ervaren. De mangrovetour is goed voor beginners én leuk voor ervaren paddlers. € 45,- p.p., supcuracao.com Onder water kijken De gezonken sleepboot op Tugboat beach is bedekt met koralen en er zijn bijzondere vissen te zien als je hier snorkelt. Gids Mayrond weet alles over de geschiedenis van Curaçao en de mooie onderwaterwereld. myronchitrip.business.site Lokale aanraders Niets zo leuk als een vakantiebestemming via de lokale bevolking leren kennen. De goedlachse Bigala en bevlogen Kris Kierindongo vonden we online. toursbylocals.com, vittleart.com

Duik in de geschiedenis

Curaçao kent een rijke cultuur en bewogen geschiedenis, die nog overal is terug te vinden. We gaan op landhuizentour met mevrouw Bigala, een enthousiaste gids met de mooiste lach van het eiland. We bezoeken verschillende voormalige plantagehuizen en zij vertelt gepassioneerd over de geschiedenis van het eiland. Zelfs de dochters hangen aan haar lippen.

In de zeventiende eeuw was Curaçao een doorvoerhaven voor slaven uit West-Afrika, die door de West-Indische Compagnie werden verhandeld op een slavenmarkt. Vervolgens werden de meeste slaven verscheept naar verschillende bestemmingen in Zuid- en Midden Amerika. Sommige bleven op het eiland om op de plantages bij de landhuizen te werken. Tegenwoordig fungeren de landhuizen vooral als musea en restaurants: plekken met een positieve functie. Zo is Landhuis Bloemhof nu een cultureel centrum omgeven door een natuurpark en hedendaagse kunstenaars tonen hun werk in de historische omgeving die teruggaat tot 1735.

7x tropisch strand • Daaibooi Beach was onze favoriet. Klein, relatief rustig, zonder hip gedoe. Er staat een aantal parasols, er zijn ligbedjes te huur (even vragen bij de bar als alles bezet lijkt, er is waarschijnlijk nog een container vol waar je zelf een bedje kan pakken) en er is een kleine snackbar. • Op Playa Lagun in het noordwesten liggen de vissersbootjes op het strand. Dé plek om zeeschildpadden te spotten. Er zit ook een erg fijne strandtent. • Kleine Knip ligt op een paar minuten rijden van Grote Knip. De naam zegt het al, een stuk kleiner, maar niet minder leuk. • Kokomo Beach is een heerlijk strand met een goed restaurant en lekkere wijnen. De zee is wat lastig te bereiken door de rotsen, maar wát een fantastische plek. Wij zagen hier tijdens de lunch een school dolfijnen voorbijkomen. • Playa Jeremi moet je weten te vinden. Volg de borden langs de weg en dan het zandpad op: hello bounty beach! • Als je de gekleurde trap bij Playa Forti op Westpunt afloopt, kun je naar hartenlust snorkelen. Durfals springen van de hoge rots in de zee. • Bij de huur van een ligbedje op strand Cas Abao krijg je een muntje voor de douche. Veel mensen vinden dit het mooiste strand van Curaçao.

Kleurrijk Willemstad

Willemstad met z’n gekleurde huizen bruist en leent zich uitstekend om de Caribische cultuur op te snuiven. De houten pontonbrug verbindt de stadsdelen Punda en Otrabanda met elkaar. Deze wijken staan sinds 1997 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Jarenlang vierden verval, armoede en criminaliteit er hoogtij, maar met dank aan de nodige investeringen is de wijk opgeknapt. We ploffen neer op een van de terrassen aan de waterkant en genieten van lokale gerechten en livemuziek bij Bario Urban Street Food, een foodmarket in Otrobanda. We wagen zelfs een dansje, waarbij de realiteit hard is: mijn heupen zijn toch lang niet zo soepel als die van de gemiddelde Curaçaoër.

Dushi truk’i pan

Het eiland heeft geweldige restaurants, en ook het eten langs de weg is over het algemeen goed. Wie snelle trek heeft, gaat hier naar de truk’i pan, wat letterlijk broodwagen betekent: een foodtruck langs de kant van de weg, waar je lokale etenswaren kunt kopen. Na een lange dag op het strand en even geen zin in een restaurant, is de BBQ Express-truk’i pan de beste stop die we onderweg naar het hotel konden maken. Je moet even wachten, want er staan altijd meer lekkerbekken in de rij. En zelfs vegetariërs, zoals dochter Mindel, kunnen hier terecht.

Strandhoppen

Curaçao kent 38 openbare en privéstranden. Aan de zuidwestkust, ongeveer een uur van Willemstad, liggen de beste zwemstranden. Op een strand waar veel locals zijn, zit je meestal wel goed. Niet alle stranden zijn vrij toegankelijk. De meeste horen bij resorts en zijn alleen bestemd voor de eigen gasten. Ook zijn er stranden gerund door horecabedrijven, waarvoor je entree moet betalen. Een lunchreservering is soms ook voldoende om toegang te krijgen.

Op twee uren varen ligt het onbewoonde Klein Curaçao, met het langste en witste strand van Curaçao. Het eilandje beslaat slechts drie vierkante kilometer, maar je kunt hier makkelijk een middag doorbrengen. Het water is glashelder en de onderwaterwereld prachtig. Het eilandje staat bekend om zijn koraalriffen en zeeschildpadden. Dit zijn beschermde dieren, dus kijken mag, maar aanraken niet. Om de dochters hier extra van te doordringen, vertel ik dat de schildpad ijzersterke kaken heeft. Aanraken doen ze dan ook niet, wel zwemmen ze in hun enthousiasme veel te ver de zee in met een karetschildpad. Ik sta tien minuten doodsangsten uit op mijn strandbed! Gelukkig dragen ze flippers en snorkels. Eenmaal terug op het strand en vol verhalen (“Hij was bijna net zo groot als ik, mama!”), zijn ze zich van geen kwaad bewust.

Eten & drinken • Restaurant Karakter is the place to be. Vooraf reserveren en legitimatie mee. karaktercuracao.com • Absolute aanrader: De Visserij Piscadera voor zalig bereide vis. facebook.com/piscaderanoreservations • Bij Blue View in Westpunt is het genieten van het uitzicht en lokale gerechten, zoals leguaan. blueviewcuracao.com • Boerderij Hofi Cas Cora heeft een gezellig lunchcafé en is ideaal voor kleine kinderen. hoficascora.com • Number Ten is een hip café op Landgoed Bloemhof. Overdag open voor gezonde ontbijtjes en lunches. numbertencuracao.com • Brisa do Mar - Pop’s Place is terecht een begrip. Je eet hier lokale en internationale gerechten. Het uitzicht: prachtig panoramisch. brisadomarpopsplace.everyorder.io • Op Jan Thiel Beach zitten meerdere restaurants, maar een van de leukste vonden wij Zanzibar Beach & Restaurant, met de warmte en gezelligheid van Oost-Afrika. janthielbeach.com/nl/restaurants/zanzibar-beach-curacao/ • De kaart van restaurant Porto in Willemstad is veelzijdig. Seizoensgebonden en lokaal is hun visie. portocuracao.com • Bij Brakkeput Mei Mei is het genieten van gegrilde vis- en vleesspecialiteiten met salades. Er is een speeltuin en minigolfbaan. brakkeputmeimei.com • Bij Chill Beach Bar & Grill op Lions Dive beach worden vlees- en visspiesen geserveerd met brood en salade. Ook exotische cocktails en speciaalbiertjes. chillcuracao.com

Buitengewone flora

Omdat ik vind dat je op vakantie altijd moet proberen tijd met locals door te brengen, volgen we een kookworkshop van Kris Kierindongo. Hij zet ons aan het werk om onze lunch te bereiden. Terwijl we kruiden en wilde sla uit de moestuin halen, vertelt hij dat het eiland veel te bieden heeft, maar dat mensen meer bewust moeten worden van de buitengewone flora die voor iedereen beschikbaar is. We laten ons het eten en de zelfgemaakte lemon ice tea met munt goed smaken en hebben een gezellige ochtend waarbij we veel leren over de gewassen van het eiland.

De dagen vliegen voorbij, we doen alles the easy way. De laatste avond genieten we op Jan Thiel Beach van een prachtige zonsondergang bij strandtent Koko’s. We bekennen elkaar dat we totaal geen zin hebben om naar huis te gaan. En is de lijst met tips helemaal afgevinkt? Natuurlijk niet! Een goede reden om snel weer terug te komen. Wanneer is de volgende schoolvakantie?

Fotografie: Mindel Werkman, Danne Werkman, AWL Images, Lakeisha Bennet/Unsplash, Françoise Bussières, Getty Images, Jorgen Hendriksen/Unsplash, Imageselect, Renaissance Hotel