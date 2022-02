CBD-olie: wat is het en hoe helpt het om beter te slapen en minder te stressen?

Geen zorgen: CBD wordt gewonnen uit vezelhennep en is helemaal legaal in Nederland. Die vezelhennep bevat géén THC (Tetrahydrocannabinol - die zorgt ervoor dat je high wordt). En dat is dus niet het geval bij CBD, want daar zit geen THC in. Wel helpt het bij klachten als stress, slecht slapen, angsten, neerslachtige gevoelens en een slechte darmwerking.

Nadelen

Er is nog niet veel onderzoek naar gedaan, maar het is wel bekend dat er ook medische nadelen aan kunnen zitten: onderzoek vertelt ons dat het de lichaamseigen stof anandamide afbreekt. Als er veel anandamide in de hersenvloeistof aanwezig is, kan dit zorgen voor een vermindering van psychotische klachten zorgen zoals schizofrenie.

Niet verslavend

1 druppel CBD-olie zou hetzelfde rustgevende effect hebben als wiet, zonder dat je er high van wordt of dat het verslavend is. In Amerika is het al de normaalste zaak van de wereld om een druppel te nemen voor het slapengaan of voor een belangrijke presentatie.

Gebruik



CBD-olie is vegan omdat het plantaardig is en is te verkrijgen bij verschillende (online) gezondheidswinkels. Het advies luidt om bij de eerste keer gebruik 1 druppel onder je tong te laten zitten voordat je het doorslikt. Je kunt de dosis langzaam verhogen als je daar behoefte aan hebt.

Libelle's Anne-Flore nam de proef op de som en bekeek of 1 week CBD-oliegebruik haar slaapproblemen zou oplossen. Hoe ze dat heeft ervaren, zie je in onderstaande video.

