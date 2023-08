Chanan: “Wil je een écht warme zomer? Lees deze special!”

Libelle’s Chanan vertelt waarom deze digitale editie je zomer een heerlijk warme wending zal geven.

Tijdens de lunch op de Libelle-redactie gaat het al weken maar over één ding: B&B Vol Liefde. We raken niet uitgepraat over de prille romances en ongemakkelijke momenten in het programma.

Kun jij ook wel een opfriscursus flirten gebruiken? En wil je weten wat je moet doen als de temperatuur buiten blijft stijgen, maar het tussen de lakens in de slaapkamer al tijden ijskoud is? De 32 verhalen over liefde, seks en relaties in deze digitale special zorgen ervoor dat het (weer) een zwoele zomer wordt.

Veel leesplezier!



Lieve groet,

Chanan