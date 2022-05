Chic uit eten? Déze Nederlandse toprestaurants hebben een Michelinster

Ben jij een echte fijnproever en wil jij ook een keertje chic dineren? We zetten alle toprestaurants met een Michelinster op een rijtje. Zo weet je precies waar je in Nederland terecht kunt voor een perfect 3-, 4-, 5- of zelfs 6- (!) gangenmenu.

Nieuwe restaurants met Michelinster in 2022

Elk jaar worden de Michelinsterren uitgereikt voor de ultieme waardering voor gastronomische kwaliteit en gastvrijheid. Deze restaurants kregen maandag hun allereerste ster en mogen zich nu ook officieel een sterrenrestaurant noemen:

De Juwelier in Amsterdam

Pikaar in Hilvarenbeek

Zoldering in Amsterdam

Atelier in Gulpen

Alma in Oisterwijk

Lars Amsterdam

Vigor in Vught

‘t Ganzennest in Rijswijk

Noor in Groningen

De Kas in Amsterdam

Restaurants met 1 Michelinster

In Amsterdam is de keuze reuze, maar ook in verschillende anders dorpen en steden kun je terecht bij een sterrenrestaurant. Kijk maar:

Herberg Onder de Linden in Aduard

Bolenius in Amsterdam

Bougainville in Amsterdam

Daalder in Amsterdam

The Duchess in Amsterdam

Graphite by Peter Gast in Amsterdam

Lastage in Amsterdam

MOS in Amsterdam

Le Restaurant in Amsterdam

RIJKS® in Amsterdam

RON Gastrobar in Amsterdam

Sinne in Amsterdam

Vinkeles in Amsterdam

The White Room by Jacob Jan Boerma in Amsterdam

Wils in Amsterdam

Yamazato in Amsterdam

De Heeren van Harinxma in Beetsterzwaag

Het Koetshuis in Bennekom

Pieters Restaurant in Bergambacht

Kaatje bij de Sluis in Blokzijl

Wolfslaar in Breda

Spetters in Breskens

AIRrepublic in Cadzand

Perceel in Capelle aan den IJssel

Apicius in Castricum

Noble Kitchen in Cromvoirt

Rijnzicht in Doornenburg

La Provence in Driebergen-Rijsenburg

‘t Raedthuys in Duiven

Wiesen in Eindhoven

Zarzo in Eindhoven

Tilia in Etten-Leur

Calla’s in Den Haag

ML in Haarlem

Olivijn in Haarlem

Ratatouille Food & Wine in Haarlem

De Kromme Dissel in Heelsum

Cheval Blanc in Heemstede

Derozario in Helmond

‘t Lansink in Hengelo

Noble in ‘s-Hertogenbosch

Sense in ‘s-Hertogenbosch

De Swarte Ruijter in Holten

Bij Jef in Den Hoorn

Kasteel Heemstede in Houten

Flicka in Kerkdriel

‘t Vlasbloemeken in Koewacht

Voltaire in Leersum

Het Roode Koper in Leuvenum

De Burgemeester in Linschoten

‘t Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht

Tante Koosje in Loenen aan de Vecht

De Bloemenbeek in De Lutte

Da Vinci in Maasbracht

Beluga Loves You in Maastricht

Rantrée in Maastricht

Tout à Fait in Maastricht

De Gieser Wildeman in Noordeloos

Latour in Noordwijk aan Zee

Zout & Citroen in Oosterwijk

Versaen in Ravenstein

ONE in Roermond

Amarone in Rotterdam

FG Food Labs in Rotterdam

Fitzgerald in Rotterdam

Joelia in Rotterdam

The Millèn in Rotterdam

Zeezout in Rotterdam

Aan de Zweth in Schipluiden

Merlet in Schoorl

Wollerich in Sint-Oedenrode

O&O in Sint-Willebrord

Monarh in Tilburg

De Leuf in Ubachsberg

Eden in Valkenswaard

De Nederlanden in Vreeland

De Moerbei in Warmond

Marrees in Weert

Brienen aan de Maas in Well

Katseveer in Wilhelminadorp

Vista in Willemstad

Meliefste in Wolphaartsdijk

Mijn Keuken in Wouw

De Vlindertuin in Zuidlaren

Twee en drie sterren

Wist je dat er slechts twee restaurants in Nederland zijn met drie (!) Michelinsterren? Dit zijn De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in Kruiningen. Déze restaurants hebben twee sterren:

Aan de Poel in Amstelveen

Ciel Bleu in Amsterdam

Flore in Amsterdam (nieuw)

Restaurant 212 in Amsterdam

Spectrum in Amsterdam

De Kromme Watergang in Breskens

Pure C in Cadzand

De Lindenhof in Giethoorn

‘t Nonnetje in Harderwijk

Tribeca in Heeze

De Nieuwe Winkel in Nijmegen (nieuw)

De Lindehof in Nuenen

De Bokkedoorns in Overveen

Brut172 in Reijmerstok

Sabero in Roermond

FG - François Geurds in Rotterdam

Fred in Rotterdam

Parkheuvel in Rotterdam

De Groene Lantaarn in Staphorst

De Treeswijkhoeve in Waalre

Julemont in Wittem (nieuw)

Groene sterren

Sinds 2020 reikt Michelin ook de zogenoemde ‘groene sterren’ uit aan toprestaurants die duurzaamheid op de kaart zetten. Dit jaar kwamen er in totaal drie groene sterren bij, namelijk voor Héron in Utrecht, Triptyque in Wateringen en Flore in Amsterdam.

Bron: Michelin