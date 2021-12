Chocolade-pavlova met choco-hazelnoot-mascarponevulling en vijgen

Open de oven tijdens het bakken gewoon níet, maar kijk door het raampje. Je pavlova hoort een beetje te barsten.

Dit heb je nodig: Voor 8 personen:

• 5 eiwitten, op kamertemperatuur

• 1 el maïzena

• 1 kleine el azijn

• snuf zout

• 150 g bruine basterdsuiker

• 125 g poedersuiker

• 90 g pure chocolade, gesmolten au bain-marie

• 1 el zoutflakes (Maldon)

Vulling:

• 200 g hazelnoot-chocoladepasta (of Nutella)

• 100 g gesmolten pure chocolade

• 200 ml mascarpone, op kamertemperatuur

• snuf zout

• 8 verse vijgen

• poedersuiker

• 6-8 sterretjes Voorbereiden: 25 min. Bakken/drogen: 3 uur en 10 min. Bereiden: 7 min. Kcal.: 689 p.p.

Voorbereiden: Verwarm de oven voor op 200 °C graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Klop de eiwitten stijf in een brandschone kom en voeg dan al kloppend maïzena, azijn en zout toe. Meng de basterd- en poedersuiker en schep dit lepel voor lepel bij het stijve eiwit, de volgende portie pas als de vorige helemaal is opgenomen. Klop door tot het mengsel stijf en glanzend is. Spatel dan in 2 of 3 slagen de gesmolten chocolade erdoor. Het moet niet egaal worden, de strepen in het beslag zijn juist mooi. Schep een grote cirkel beslag op het bakpapier, lekker royaal en hoog, maak met de bolle kant van een lepel mooie krullen langs de kant omhoog. Bestrooi de pavlova met zoutflakes en bak hem 10 min. Verlaag dan de oventemperatuur naar 100 °C en bak nog ruim 1 uur. Draai de oven uit en laat de pavlova nog zeker 2 uur drogen. Niet meteen serveren? Laat hem dan gewoon in de oven staan. Meng voor de vulling de hazelnoot-chocoladepasta, gesmolten chocolade en een snuf zout door de mascarpone tot een egale crème en zet in de koelkast tot gebruik.

Bereiden: Schep de vulling op de pavlova. Halveer de vijgen en zet ze er rechtop op. Bestrooi met poedersuiker, zet er sterretjes in, steek ze aan en vraag iemand om het licht in de kamer uit te doen voordat de taart wordt geserveerd.

