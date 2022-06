Christine Simons (47): “Mijn haar is een gevoelig punt, dus ik knip het altijd zelf”

• 47 jaar

• management-assistente

• 6 jaar getrouwd met Michiel

• lengte: 1.78 m

• kledingmaat: 38-40

Christine

“Door een medisch traject is mijn uiterlijk nogal veranderd. Vooral mijn haar is nu een gevoelig punt. Omdat ik niet zo veel vertrouwen heb in de kapper, knip ik mijn haar zelf. Alleen bijpunten, hoor. Maar ik vraag me af of dat lange haar nog wel past bij mijn leeftijd. Ik hoop dat Liselotte een oplossing heeft voor mijn smalle enkels en polsen. De rest van mijn lijf is vrij recht. Mijn benen hebben maat zesendertig, maar mijn middel is eerder maat 40.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Christine “Lang haar staat Christine prima en past ook goed bij haar lengte, maar er moet wel iets spannends gebeuren, vandaar dat ik een lob heb geknipt waar je alle kanten mee op kunt: wat krullen erin of een staartje. En die leuke curtain bangs geven net een wat ondeugender uitstraling. Verder raad ik de Fashion Waves van Redken aan, een zoutspray voor een beachy effect met lekker veel volume.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Christine “Christine draagt het liefst skinny jeans en donkere tinten. Toch kies ik voor kleur, omdat haar gezicht er meer van gaat stralen. Verder heb ik de sets rustig gehouden, want ze moet zich er natuurlijk wel prettig in voelen. Christines onderbenen zijn flink smaller dan haar bovenbenen. In plaats van een skinny jeans, die dit juist accentueert, raad ik een flared jeans aan. Die brengt de benen mooi in balans.”

Top met strepen € 17,95 (Zara), midi denim rok € 39,99 (Mango), sneakers € 129,90 (Unisa), tas € 69,99 (s.Oliver) Bloes € 39,95 (Zara), tanktop € 54,95 (Summum Woman), flared jeans € 59,99 (America Today), slingback sleehakken € 109,95 (Fred de la Bretoniere) Overslagjurk € 89,95 (Tramontana), sleehakken € 109,90 (Unisa), onderjurk 89,95 (PrimaDonna)

Een week later

“Ik ben heel blij met mijn haar en ook de flared jeans vind ik een groot succes. Ik ga in de toekomst zeker meer van dit soort broeken kopen. Collega’s en vrienden zijn allemaal enthousiast over mijn kapsel, ze vinden het mooi bij mijn gezicht passen.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.) en Sylvana Koster (ass.). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Kayleigh en Anouk. | Met dank aan INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA. | Fotografie: Jeannette Huisman.