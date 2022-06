Het gebeurde in Thailand, waar een niesende kat een vrouw besmette met het coronavirus.

Kat geeft corona door

De Thaise dierenarts kwam hier heel toevallig achter. Een besmette kat nieste tijdens een behandeling in haar gezicht. Na enkele dagen werd ze ziek. Wat blijkt? Het coronavirus dat de arts bleek te hebben, was genetisch identiek aan het virus dat de kat had.

Kleine kans, maar toch

Volgens wetenschappers zal dit niet vaak voorkomen, aangezien katten minder virus aanmaken en maar een dag of vijf besmettelijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat het dus wel degelijk kan gebeuren. Niet voor niets is het advies aan mensen die positief zijn getest op corona om voorzichtig te zijn met huisdieren.

Besmet via de ogen

Deze specifieke besmetting in Thailand vond vorig najaar al plaats in de Zuid-Thaise stad Songkhla. Een zieke vader en zoon waren met hun kat vanuit Bangkok overgebracht naar het universiteitsziekenhuis in Songhkla. Bij het afnemen van een neustest bij de kat, moest de kat niesen. Hoewel de dierenarts handschoenen en een mondmasker droeg, waren haar ogen onbeschermd.

Niet te veel knuffelen

Kortom: als je corona hebt, kun je beter niet te veel knuffelen met je kat (of hond). Je wil natuurlijk niet je huisdier besmetten. Aan de andere kant is het dus ook verstandig om je huisdier met rust te laten als je merkt dat-ie veel moet niesen. Mocht je twijfelen aan de gezondheid van het beestje, dan is het natuurlijk verstandig om even telefonisch contact op te nemen met de dierenarts. Dierendokter Martijntje vertelde eerder over een coronatest voor huisdieren.

Wanneer katten niesen, kunnen ze ook de zogenoemde ‘niesziekte’ hebben. Dit is een soort verkoudheid die, in tegenstelling tot een verkoudheid bij de mens, best ernstig kan zijn. Dierenarts Martijntje legt uit hoe je de niesziekte bij je kat herkent:

Bron: De volkskrant