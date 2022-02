‘Croissant cereal’ is de nieuwste ontbijttrend die je wilt proeven

Wat is een beter ontbijt dan een croissant? Precies: een hele schaal vol mini croissants.

Fluffy cereal

Heel eerlijk? Makkelijk is het ontbijt niet, maar daarom is het weekend het uitgelezen moment om de keuken in te duiken. Het harde werk wordt goed beloond, want het kan niet anders dan lekker zijn en ziet er ook nog eens fantastisch uit.

De kunst is natuurlijk om de normaal zo lekker fluffy croissants om te toveren tot cereal, zonder dat het geen zompige bende wordt als je er melk overheen giet. De truc om de croissantjes krokant te krijgen, is ze voor het gebruik even af te laten koelen. Daar worden ze lekker crunchy van.

Mini croissants

Croissantdeeg is vanwege de dunne, luchtige laagjes erg moeilijk zelf te maken, maar gelukkig kun je gewoon kant-en-klaar croissant- of bladerdeeg dat je hiervoor kunt gebruiken. Zorg er alleen wel voor dat je het deeg goed uitrolt, anders lukt het niet om er mini croissants van te maken. Aangezien ze een stuk kleiner zijn dan normale croissants, hoeven ze ook een stuk minder lang in de oven. Good luck!

Om jezelf extra te verwennen, geven we je een recept voor mini croissant white chocolate cereal.

Ingrediënten

1 pak croissant- of bladerdeeg

1 ei

Blauwe bessen, frambozen en/of aardbeien

Witte chocolade

Ahornsiroop (of honing)

(Plantaardige) melk

Zo maak je croissant cereal

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Rol het bladerdeeg uit en snijd het in kleine driehoeken. Leg op iedere driehoek in het midden een klein stukje chocolade. Rol de driehoek van de brede onderkant naar de bovenkant Leg alle mini croissants op een met bakpapier beklede bakplaat. Klop het ei en smeer de croissantjes in met ei. Bak ze in 15 à 20 minuten gaar. Iedere oven verschilt, dus hou ze goed in de gaten. Doe de croissant cereal in een kom, giet er melk overheen en top af met ahornsiroop en fruit naar keuze. Enjoy!

Bron: Instagram