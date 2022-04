Croissantliefhebbers opgelet: ‘croiffles’ is de nieuwste ontbijttrend

Het is een combinatie van de croissant en waffles. Moeilijk is deze nieuwe trend niet, want je bakt gewoon een croissant of croissantdeeg in een wafelijzer. En dat is héérlijk, echt waar.

Koud of warm

Als je aan een croissant denkt, denk je al snel aan Frankrijk. Toch komt deze nieuwe trend (net als de dalgonakoffie) uit Zuid-Korea. Daar kwamen ze erachter dat het bakken van croissants of croissantdeeg in een wafelijzer voor een hele nieuwe smaaksensatie zorgt. Je kunt ze zowel koud als warm eten.

Weet je nog niet wat je met de paasbrunch op tafel moet zetten? Met deze croiffles gooi je vast hoge ogen bij je gasten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je deze overheerlijke croissantwafels alleen met bijzondere gelegenheden op tafel kunt zetten. Wat ons betreft geniet je vanaf nu elk weekend van een croiffle.

Croiffles met lekkere toppings

Zo’n wafel van croissantdeeg is an sich natuurlijk al heerlijk, maar als je er echt een feestje van wilt maken, kun je ’m nog vullen met Nutella. Zo smaakt-ie lekker zoet. Deze tip komt van Laura’s Bakery. Maak je paasontbijt of toetje af met wat aardbeien, paaseitjes, slagroom of ijs. Wat een traktatie!

Ingrediënten voor 6 stuks

1 blik croissantdeeg

3 à 4 eetlepels Nutella

6 bolletjes (vanille) ijs

Aardbeien

Slagroom

Paaseitjes

Zo maak je een croiffles

Rol het croissantdeeg uit. Smeer het deeg eventueel in met een laagje Nutella. Rol het stuk deeg vervolgens weer op en snijd met een scherp mes in zes plakken. Vet het wafelijzer in met kokosolie of boter en bak iedere croiffle in ongeveer acht minuten goudbruin. Snijd de aardbeien in stukjes en haal het ijs uit de vriezer. De wafels komen zacht uit het wafelijzer, maar als je ze laat afkoelen worden ze vanzelf krokant. Serveer de croissantwafels met aardbeien, een bolletje ijs, een paar paaseitjes en eventueel wat slagroom. Vrolijk Pasen!

Nog een ontbijt of taartje om je vingers bij af te likken op basis van croissants. Zó maak je een warme croissant met pudding en blauwe bessen:

Bron: Laura’s Bakery, Instagram