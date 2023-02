Dankzij dít handige trucje ben je voortaan twee keer zo snel klaar met strijken

Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is aluminiumfolie.

Zó werkt het

Dit klinkt misschien een beetje gek, maar geloof ons: het werkt echt! Het enige wat je hoeft te doen is voor het strijken een rol aluminiumfolie te pakken en hier een flink stuk vanaf te scheuren. Wikkel dit om je strijkplank heen en maak het onderaan even vast met een stukje plakband of tape. Zo voorkom je dat de folie wegglijdt als je straks gaat strijken. Leg de kleding vervolgens op de normale manier op je strijkplank en ga aan de slag.

Twee keer sneller klaar

Wat je zal merken is dat de kleding aanzienlijk sneller glad is. Waar je normaal gesproken meerdere keren met je strijkijzer over een kledingstuk moet gaan om het écht glad te krijgen, ben je nu veel sneller klaar. Aluminiumfolie slaat de warmte van het strijkijzer op tijdens het strijken en reflecteert de warme weer op de achterkant van het kledingstuk. Terwijl jij dus de bovenkant strijkt, neem je automatisch ook de onderkant mee. Hierdoor ben je twee keer zo snel klaar.

Bron: Freundin