Dankzij dít trucje blijft een kerstster veel langer mooi

Een beetje gek in deze donkere tijd, maar de kerstster heeft veel daglicht nodig. Wanneer-ie in een donker hoekje staat, zullen de bloemen snel verwelken. Zet de kerstster dus op een lichte, zonnige plaats maar nooit in direct zonlicht.

Niet in de hal

Wanneer je een kerstster in huis neemt, is het belangrijk dat-ie op een plekje staat waar het niet te koud is en geen wind staat. Zet ’m dan ook niet in de hal, want als de deur opengaat, creëer je tocht en daar houdt de kerstster niet van. Plaats ’m liever op een plek waar de temperatuur aangenaam en constant is.

Water

De kerstster heeft niet veel water nodig. Mocht je twijfelen, dan kun je heel makkelijk checken of de kerstster wel of geen water nodig heeft. Stop je vinger diep in de aarde. Is de aarde helemaal vochtig? Dan heeft de plant genoeg water gekregen en hoef je voorlopig niks meer te geven. Let wel op dat de wortels niet in het water staan, want dan houdt je kerstster het niet lang vol.

Droog

Merk je dat de aarde juist enorm droog is? Zet ’m dan in de gootsteen en laat de plant vollopen met water en laat ’m daarna gelijk uitlekken. De bloemen zuigen het nodige water op en de rest kan netjes weglopen. Doe de kerstster daarna weer terug in de bloempot.

Heeft je kerstster de winter overleefd? Dan kan-ie in de zomer naar buiten. Zet ’m in dat geval op een beschutte plek.

Zó is de klassieke kerstster weer helemaal hip als kamerplant:

Bron: Nieuwsblad.be