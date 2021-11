Dat wordt smullen: híer koop je mini chocolade kruidnoten voor op je brood

De Sint is bijna in het land, dus we mogen eindelijk weer kruidnoten eten. De lekkerste zijn natuurlijk die met een klein laagje chocolade. Hoe lekker zou het zijn om die op je brood te eten?

Mix tussen schuddebuikjes en hagelslag

Héél lekker. Daarom heeft supermarktketen Jumbo een kruidnootmix van mini kruidnoten mét chocolade voor op de markt gebracht. Speciaal voor op je brood. Wat wil je nog meer? Dat wordt een feestelijke ontbijtje of lunch. Het is eigenlijk een mix tussen schuddebuikjes en hagelslag. Klinkt lekker, toch?

Door de yoghurt

Loopt het water je al in de mond bij de combinatie chocolade kruidnoten en brood? Ren dan snel naar de supermarkt. Voor 300 gram van deze mix betaal je €2,19. Doet de combinatie van brood en kruidnoten je helemaal niks? Strooi ze dan door de yoghurt. Die tip is ook zeker het proberen waard. En anders kun je ze natuurlijk ook altijd nog los eten.

Kun je maar geen genoeg krijgen van pepernoten? Probeer eens deze pepernotencake:

Bron: Facebook.