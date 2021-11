De 10 beste cadeaus voor de beautyliefhebber in jouw leven (onder € 50!)

Libelle heeft tien cadeaus geselecteerd waarmee je de plank onmogelijk mis kunt slaan. Bovendien kosten ze allemaal minder dan vijf tientjes.

10 beautycadeaus onder € 50

Op zoek naar een schoencadeau of juist iets groters? Wie weet zit hier hét geschikte cadeau tussen.

Beeld De Bijenkorf

Deze rozenkwarts massagetool is één van de bestsellers van dit moment. Deze ‘gezichtsmassage’ is een uit China afkomstig eeuwenoud ritueel. De Gua Sha, ook wel schraper genoemd, stimuleert de bloedcirculatie en collageenaanmaak, bevordert de lymfedrainage en voert afvalstoffen af.

€ 22 de Bijenkorf

Beeld De Bijenkorf

Met een goede mascara en een rode lipstick in koele tint ben je in een handomdraai klaar voor het kerstdiner. Ideaal voor vrouwen die dol zijn op een opvallende lipkleur.

€ 38,50 de Bijenkorf

Beeld Ici Paris XL

Maak kennis met wat misschien wel de beste verzorgende lipgloss op de markt is. De Clarins Natural Lip Perfector is niet voor niets al jaren geliefd onder vrouwen in binnen- en buitenland.

€ 16 Ici Paris XL

Beeld Ici Paris XL

Het beste haarelastiek dat géén knik in je haar maakt is hands down eentje van Invisibobble. Deze glittereditie is perfect voor de kerst.

€ 7,95 Ici Paris XL

Beeld Douglas

De leukste manier om af te tellen tot de feestdagen is door iedere dag een vakje van een adventskalender open te mogen maken. In deze kalender zitten 24 beautyproducten verscholen achter de deuren.

€ 49,99 Douglas

Beeld Douglas

Wauw, ooit zo’n bijzonder flesje nagellak gezien? Deze rode nagellak, in de kleur Sweet Ají, is de perfecte kerstkleur en door de verpakking is het een feestje om uit te pakken.

€ 19,50 Douglas

Beeld Boozyshop

De vloeibare basis van je make-up breng je het beste aan met een eivormig sponsje, zoals deze hierboven. Foundation en concealer lopen vlekkeloos in elkaar over als je het deppend aanbrengt.

€ 3,95 Boozyshop

Beeld Boozyshop

Klitten in het haar zijn verleden tijd met een speciale borstel, zoals deze Detangle Me borstel van Revolution Hair. Geen getrek en vooral geen pijn meer: dé oplossing voor klitten in het haar na het wassen.

€ 7,95 Boozyshop

Beeld Cosmania

Voor de doffe huid die wel een oppepper kan gebruiken. Deze Pixi Glow Beauty in a Bag bevat vier van Pixi’s beste producten om een vale huid weer te laten stralen.

€ 23 Cosmania

Beeld Cosmania

Droge, beschadigde lippen zijn verleden tijd als ze goed worden verzorgd. Deze lip treatment van Milu zit tjokvol herstellende CBD olie, beschermende vitamine E en verstevigende peptiden. Én het plakt niet.

€ 18 Cosmania