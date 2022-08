De 10 beste openluchtbioscopen deze zomer

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Geniet van oude en nieuwe klassiekers tijdens een zwoele zomeravond met deze tien openluchtbioscooptips.

1. Pluk de Nacht – Amsterdam

Op het Stenen Hoofd stadsstrand vlak bij Amsterdam Centraal wordt al ruim twintig jaar het Pluk de Nacht openluchtfilmfestival gehouden. Je hoeft alleen maar een strandstoel te reserveren en dan kun je de komende avonden genieten van short films en speelfilms die (nog) niet in de Nederlandse bioscopen draaien. De vrijwilligersorganisatie steun je door een biertje of cocktail te kopen bij de bar, dus doe dat zeker!

Pluk de Nacht is van woensdag 17 t/m zaterdag 27 augustus.

Locatie: Het Stenen Hoofd

2. Films With a View – Amsterdam

Restaurant Pllek in Amsterdam Noord heeft een groot strand en terras, dus uiteraard organiseren ze hier steevast iedere zomer filmavonden. Favorieten zoals Black Swan en The Big Lebowski worden dit jaar vertoond. Pllek waarschuwt wel dat de filmavond wordt afgelast bij regen en dat je geen strandstoel kunt reserveren.

Films With a View is nog de hele maand augustus, iedere dinsdagavond.

Locatie: T.T. Neveritaweg 59

3. Rooftop Cinema Pathé Leidsche Rijn – Utrecht

De Pathé in Leidsche Rijn heeft een uniek dakterras met bar en maakt daar deze zomer weer gretig gebruik van. Iedere week worden er de nieuwste films getoond met een geweldig uitzicht over heel Utrecht.

Rooftop Cinema bij Pathé Leidsche Rijn is nog de hele zomer met iedere week een nieuwe film.

Locatie: Berlijnplein 100

4. Bosbios – Hilversum

Buitenplaats De Hoorneboeg en Cinetree sloegen tijdens de coronapandemie de handen ineen voor de Bosbios en in 2022 gaan ze daar vrolijk mee door. Tussen de bomen aan de buitenrand van Hilversum wordt tijdens de schemering een speciaal gekozen film getoond. En er wordt van tevoren ook een presentatie of zelfs muzikaal optreden gegeven rondom de filmkeuze. Overdag zijn er bovendien workshops voor de grootste filmfanaten.

Bosbios Hilversum is t/m zondag 18 september.

Locatie: Hoorneboeg 5

5. Buitenbios bij De Verkadefabriek – Den Bosch

Van dinsdag t/m zaterdag organiseert De Verkadefabriek de komende weken filmavonden met een prettige mix van klassiekers en nieuwe blockbusters van dit jaar. Niet alleen heb je toegang tot een lekkere eetgelegenheid en genoeg goede drank, je krijgt ook een koptelefoon zodat je helemaal in de film kunt opgaan.

Buitenbios is t/m zaterdag 3 september.

Locatie: Boschdijkstraat 45

6. TOF: Terschelling Openlucht Filmfestival – Terschelling

Ook op de waddeneilanden houden ze van goede films. Dit jaar wordt het Terschelling Openlucht Filmfestival weer georganiseerd. Je kunt nu tickets bestellen en er zijn strandstoelen beschikbaar, maar vanwege de hoge opkomst kun je voor de zekerheid een kleedje of campingstoel meenemen. Het filmprogramma wordt binnenkort bekendgemaakt op de TOF-website.

TOF vindt iedere avond plaats van vrijdag 5 t/m zondag 14 augustus.

Locatie: Crossbaan De Nollekes

7. Focus op het Dak – Arnhem

Focus Filmtheater in Arnhem heeft een groot dakterras dat ze maar al te graag gebruiken voor dagelijkse filmavonden. De mix van arthouse en publieksfavorieten is erg lekker en er zijn zelfs speciale dagen waarop je zelf een film mag aandragen. Met ‘Je Kunt Het Dak Op!’ organiseer je je eigen filmfeestje en word je ook gastprogrammeur. Er wordt dan wel verwacht dat je vooraf even een presentatietje geeft over de film die je hebt gekozen en waarom je die zo goed vindt.

Focus op het Dak loopt de hele zomer en wordt soms zelfs op droge winteravonden gehouden.

Locatie: Audrey Hepburnplein 1

8. Lumière Open Air Film Festival – Maastricht

De Lumière Cinema in Maastricht heeft een groot grasveld achter het gebouw en daar wordt vanaf half augustus iedere avond een film vertoond. Van moderne actiefilms tot jarennegentigpublieksfavorieten en absolute klassiekers. Lumière biedt een prettige mix. Je kunt het programma nu op hun website vinden.

Lumière Open Air Film Festival vindt van woensdag 17 t/m zondag 28 augustus plaats.

Locatie: Bassin 88

9. IFFG Buitenbios – Gorinchem

Gorinchem staat deze zomer in het teken van films, films, FILMS! En dan wel (heel augustus) in de open lucht, op verschillende locaties. Zo kun je films kijken in de Lingewijk, het natuurcentrum, op de Stadswallen of bij Slot Loevestein.

IFFG Buitenbios wordt t/m zondag 28 augustus gehouden.

Locatie: Verschilt per film, bekijk de IFFG-site voor een overzicht.

10. Vue Openlucht Filmfestival – Apeldoorn

Negen avonden lang in augustus wordt de Bosweide in Apeldoorn gebruikt voor openluchtfilmvertoningen. Vue organiseert ‘t en kiest ook een paar thema-avonden. Maar over het algemeen vertonen ze grote publieksfilms zoals Minions: The Rise of Gru en Top Gun: Maverick.

Vue Openlucht Filmfestival is van vrijdag 12 t/m zaterdag 20 augustus.

Locatie: J.C. Wilslaan 21 (in Stadspark Berg & Bos)

