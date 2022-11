De 4 beste gezelschapshonden voor als je je soms eenzaam voelt

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een hond goed is voor zowel je mentale als fysieke gezondheid. Bovendien zijn mensen die een hond of kat hebben vaak gelukkiger. Maar let wel op: voorkom een impulsaankoop. Denk goed na over het nemen van een huisdier. Mensen onderschatten vaak hoeveel tijd én geld het kost. Zo worden veel huisdieren die tijdens de lockdown in huis zijn gehaald, massaal teruggebracht naar het asiel.

De beste gezelschapshonden

Is het een weloverwogen beslissing en wil je graag een hond die jou gezelschap kan bieden? Dan zijn deze honden iets voor jou, want zij zijn dól op aandacht:

1. Cavalier King Charles Spaniël

Cavalier king Charles Spaniël Beeld Getty Images

Dit heerlijke hondenras is geliefd om zijn kalmerende karakter en warme temperament. Het is een vrolijk beestje dat voor veel gezelligheid in huis zorgt. Daar staat tegenover dat deze pup er een hekel aan heeft om lange tijd alleen te zijn. Deze viervoeter heeft veel gezelschap van zijn baasje nodig om te gedijen.

2. Maltezer

Maltezer Beeld Getty Images

De maltezer wordt beschouwd als een van de liefste hondenrassen en staat er vooral om bekend goed in een gezin met kinderen te passen. Ze zijn intelligent, gehoorzaam en aanhankelijk. Ja, de maltezer kan snel wennen aan veel aandacht en weet ook precies hoe hij die moet teruggeven. Perfect hondje voor een eigenaar die op zoek is naar gezelschap.

3. Chihuahua

Chihuahua Beeld Getty Images

Hoewel deze kleine pup misschien een slechte reputatie heeft omdat-ie een beetje vurig kan zijn, heeft de chihuahua eigenlijk juist een zeer lief karakter. Chihuahua’s zijn het gelukkigst opgerold in je schoot en hebben de neiging om een ​​sterke band met hun baasjes te ontwikkelen. Ze genieten ervan om veel tijd met hen door te brengen.

Of je nu in een appartement of een groot huis met tuin woont, dit ras past uitstekend aan. Wel slaat hij snel alarm als er iemand nieuws op hun terrein komt. Chihuahua’s zijn enorm op hun hoede bij vreemden, dus zorg ervoor dat je ze vanaf jonge leeftijd in contact laat komen met andere mensen.

4. Shih Tzu

Shih Tzu Beeld Getty Images

Shih Tzu’s zijn zijn beroemd om hun vrolijke temperament. Het zijn zeer succesvolle schootverwarmers en kunnen vaak goed overweg met zowel mensen als met andere honden en huisdieren. Bovendien zijn ze dol op knuffelen en geknuffeld worden. Zo schattig!

