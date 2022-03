De 4 mooiste klimplanten om je schutting mee te bedekken

1. Sterjasmijn

De sterjasmijn, ook wel Toscaanse Jasmijn genoemd, is een goede keuze voor schaduwrijke schuttingen. Bovendien houdt de bloei aan van mei tot september, waardoor je er lekker lang van kunt genieten. Verder zijn ze vorstbestendig en blijven ze mooi groen in de winter.

2. Bougainvillea

Dit is waarschijnlijk de bekendste tropische klimplant. Je ziet ‘m veel in het buitenland, maar ook in Nederland kan-ie prima gedijen. Deze sierlijke plant houdt van zonnig weer en zal een mooie paarse of rode kleur geven aan je tuin. Het is een snelgroeiende plant en de bloei duurt voort tot in de winter.

3. Blauweregen

Blauweregen is een klassieke klimplant met blauwe, paarse, witte en roze bloemen die naar beneden hangen wanneer ze over een terrasoverkapping of doorgang worden gedrapeerd. Het creëert een prachtig kleurrijk en romantisch effect in je tuin.

4. Mandevilla’s

Je kent vast wel de ‘Aloha’-bloemetjes van die Hawaïaanse bloemenkrans. Deze tropische klimplant heeft dezelfde bloemen, die ervoor zorgen dat je tuin er in de zomer kleurrijk en prachtig uitziet.

Meer weten? Tuinvlogger Loes vertelt in de video hieronder een paar leuke klimplanten-weetjes:

Bron: Homes to love, RTL Nieuws