De 5 meest gemaakte fouten tijdens het wassen

1. Je vergeet de rits van kledingstukken dicht te doen

Je kent het vast wel: je haalt je kleding uit de wasmachine en plotseling zie je dat er een gaatje – of nog erger: meerdere gaatjes – in een kledingstuk zitten. De kans is groot dat dit komt omdat je bent vergeten de rits van een kledingstuk dicht te doen, waardoor de kartelrandjes gaatjes hebben veroorzaakt. Vergeet dus nooit alle ritsen te checken voordat je de trommel sluit.

2. Je vergeet de sluiting van je beha dicht te maken

De kans is groot dat je vaak argeloos je beha in de wasmachine gooit en helaas is dit niet zonder gevaren. Die haakjes in de sluiting kunnen namelijk in je kledingstukken blijven hangen en lelijke gaatjes achterlaten. Check dus altijd even je beha voordat je deze in de wasmachine gooit.

3. Je sluit de knoop van je broek

Omdat je ritsen en behasluitingen dus altijd dicht moet maken, zou je denken dat je de knoop aan een broek ook altijd het beste kunt dichtknopen, maar dit is juist weer niet het geval. Als je de knoop sluit, is de kans namelijk groter dat deze er tijdens het wassen als het ware wordt uitgerukt. Als je dus geen zin hebt om een knoop opnieuw te moeten vastmaken aan een broek, kun je het beste de knoopsluiting open laten als je een wasje draait.

4. Je wast kleuren warm

Als je kleuren zo lang mogelijk mooi wilt houden, dan zul je ze koud moeten wassen. Als je kleuren heet wast, dan vervagen ze namelijk sneller. En dat niet alleen, je kledingstukken zullen ook sneller slijten. Probeer kleuren daarom altijd op lage temperaturen te wassen.

5. Je bent te royaal met je wasmiddel of wasverzachter

Je denkt misschien: hoe meer wasmiddel of wasverzachter ik gebruik, hoe lekkerder mijn kleding zal ruiken en hoe schoner het wordt. Precies het tegenovergestelde is waar. Als je te veel wasmiddel gebruikt, dan kan het bakje voor wasmiddel verstopt raken, waardoor er een onplezierige geur ontstaat. En als je te veel wasverzachter gebruikt, kan kleding minder goed gespoeld worden en blijft het dus onfris ruiken.

Bron: The Sun