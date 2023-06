De beste boeken die je tijdens één dagje strand uit leest

Niets lekkerder dan het lezen van een boek terwijl je met je voeten in het zand ligt en het geluid van de oceaan op de achtergrond hoort, toch? Deze boeken bevatten allemaal rond de 200 pagina’s en zijn dus ideaal voor een dagtripje aan zee. Van klassiekers tot romcoms, voor elke lezer wat wils.

Boeken om in één ruk uit te lezen

Before the coffee gets cold - Toshikazu Kawaguchi

Japanse fictie is momenteel razend populair en dit boek is daarvan een voorbeeld. De bezoekers van een café krijgen de kans om terug in de tijd te reizen, maar daar zitten wel bepaalde regels aan. De belangrijkste: hun tijd is op vóórdat de koffie koud wordt.

Aantal bladzijdes: 213

De waren – Daniël Rovers

Een verhaal over liefde en vriendschap. De jongens Ricky, Ade en Bob ontmoeten elkaar op achttienjarige leeftijd en er vormt zich al snel een hechte band. Tegelijkertijd zijn ze alle drie op zoek naar de individuele liefde. Twintig jaar na hun eerste ontmoeting blikken de karakters terug op de tijd van toen.

Aantal bladzijdes: 189

The great Gatsby - F. Scott Fitzgerald

Wil je een echte klassieker lezen, dan is The great Gatsby een fantastische optie. Je kent het verhaal misschien al van de film met Leonardo DiCaprio, maar ook het originele boek is zeker de moeite waard. Het is het verhaal van Nick Carraway, die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog op zoek gaat naar de American dream en verzeild raakt in het leven van de stinkendrijke Jay Gatsby.

Aantal bladzijdes: 160

Daar praten wij niet over - Miloe van Beek

Schrijfster Miloe van Beek had een moeizame relatie met haar oma en besloot twintig jaar na haar overlijden op onderzoek uit te gaan. Hoe was haar oma de vrouw geworden die Miloe kende? Het resultaat is een ingrijpend verhaal over familietrauma’s en een oorlogsverleden.

Aantal bladzijdes: 224

De alchemist - Paulo Coelho

Dit boek heeft miljoenen mensen wereldwijd geholpen in hun zelfontwikkeling. Het verhaal focust zich op schaapsherder Santiago, die altijd al droomde van reizen en het ontdekken van de wereld. Het boek is vrij spiritueel en brengt je diepe inzichten over het leven.

Aantal bladzijdes: 192

Blue Curaçao - Linda van Rijn

Met haar kersverse echtgenoot vertrekt hoofdpersonage Hannah naar Curaçao, waar haar man verdwijnt tijdens een middag snorkelen. In eerste instantie blijft Hannah kalm, maar hoe langer hij vermist is, hoe groter de paniek. Tijdens haar zoektocht ontdekt ze steeds meer geheimen en ontdekt ze dat haar eigen leven ook in gevaar is.

Aantal bladzijdes: 249

Bella Italia - Suzanne Vermeer

Nog zo’n fijne thriller die je vanaf bladzijde één in z’n greep houdt. Hans en Petra gaan met hun elfjarige zoon Niels kamperen aan het Gardameer, en hoewel alles in eerste instantie goed lijkt te gaan, slaat de sfeer van de vakantie al snel om. Het lichaam van een jongen wordt ontdekt en Niels zit ernaast. Dat levert trauma’s op die het gezin nog lang achtervolgen.

Aantal bladzijdes: 226

Ik zie je op het strand - Jill Mansell

Als er één auteur boeken schrijft om in een ruk uit te lezen, dan is het Jill Mansell wel. Dit boek, de titel verraadt het al een beetje, is bovendien perfect voor de zomer. Hoofdpersonage Clemency is niet op zoek naar de liefde, maar ontmoet de perfecte man in het vliegtuig. Helaas verliezen de twee contact na de vlucht. Drie jaar later verschijnt de man echter op onverwachtse wijze weer in haar leven.

Aantal bladzijdes: 240

