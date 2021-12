De beste manieren om soep te bewaren (en doe dít vooral niet)

En wat moet je er vooral níet mee doen?

De vuistregels

Op een temperatuur van zo'n 4 graden blijven de meeste soepen twee tot drie dagen goed. Ben je van plan om de soep nog iets langer te bewaren? Verhuis ‘m dan vooral van de koelkast naar de vriezer. Daar kan de soep tot wel drie maanden overleven. Heb je toch een soep uit pak of blik? Houd dan rekening met het verschil tussen ‘tenminste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’. Bij een gevalletje ‘tht’ heb je nog een paar dagen speling, bij ‘tgt’ moet je de kalender iets beter in de gaten houden. Heb je het pak of blik al opengemaakt? Check dan even het etiket; daar staat meestal aangegeven hoelang de soep de koelkast nog in kan.

Deze soepen niet invriezen

Niet alle soepen zijn geschikt voor de vriezer. Soepen op zuivelbasis worden er bijvoorbeeld een stuk minder lekker van. Romige mosterd- of champignonsoep, bijvoorbeeld. Vette soepen worden ook niet veel beter van de vriezer. De vetten maken zich in de vriezer namelijk los van de rest van de vochtsubstantie, en dat ga je proeven. En vergeet de varianten met veel groente, granen en pasta niet; die kunnen snel papperig worden. Goed, een beetje ontmoedigend, die vriezer. Gelukkig werkt-ie juist heel goed voor gepureerde groentesoepen, bouillon en soepen met veel vlees of bonen.

Soep invriezen als een pro

Laat de soep eerst afkoelen en zet het daarna in de koelkast.

Bewaar de soep in meerdere kleine bakjes. Dan neemt het een stuk minder ruimte in. Giet de bakjes in elk geval niet al te vol, want vocht zet uit wanneer het bevriest.

Vergeet niet om de garnering pas toe te voegen wanneer je de soep opdient. Croutons maken de soep bijvoorbeeld een stuk minder lekker wanneer ze de vriezer ingaan.

Voor het echte organisatietalent: schrijf de invriesdatum op het bakje of zakje waarin je de soep bewaart. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en kun je het met een gerust hart opdienen.

Als je de soep eerst helemaal ontdooit voordat je het weer opwarmt, houdt de soep z'n smaak veel langer vast.

