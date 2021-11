Ursula Corbero. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

De bixie is dé kapseltrend voor vrouwen die eens wat nieuws willen proberen

Eens in de zoveel tijd voel je die kriebel. Je wilt iets anders met je haar. Mocht je net op het punt staan om je korte kapsel wat uit te laten groeien, of juist om je haar korter te laten knippen, dan is er goed nieuws. De ‘bixie’ is namelijk één van de leukste korte kapsels van dit moment.