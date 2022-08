De cijfers liegen er niet om: uit onderzoek blijkt dat dít sterrenbeeld het vaakst ontrouw is

Victoria Milan is een platform met meer dan 9 miljoen leden waarop mensen met een relatie op zoek kunnen naar een affaire. Het ontrouwbureau is diep in de profielen op hun site gedoken en kwam erachter dat dít sterrenbeeld het meest voorkomt onder hun leden.

Dít sterrenbeeld is het meest ontrouw

Waterman is het nummer één sterrenbeeld onder vreemdgangers, zo bleek uit het onderzoek. Wanneer we de kenmerken van de Waterman onder de loep nemen, blijkt dat dit resultaat helemaal niet zo verrassend.

Waterman

Watermannen hebben namelijk veel behoefte aan vrijheid. In relaties kunnen ze het gauw benauwd krijgen. Volgens het astrologische platform Mediumchat hebben Watermannen ‘veel speelruimte nodig.’ Daarnaast is een Waterman zelfverzekerd en doen ze graag hun eigen ding, zonder daarbij aan de gevoelens van anderen te denken. In de liefde vindt de Waterman het vaak moeilijk om zich één te voelen met zijn of haar partner. Maar dit sterrenbeeld is wel makkelijk in de omgang, dus zijn nieuwe contacten snel gelegd.

Vissen en Ram

Op plek twee en drie eindigden de Vissen en Ram in dit onderzoek. Vissen verwachten veel van hun partner en komen snel aandacht te kort. Het kan zomaar dat Vissen overschakelt naar flirtmodus en om zich heen kijkt. Een affaire ligt dan al gauw op de loer. Voor Ram gaat het meer om lust. De Ram is een echte jager en vindt het soms moeilijk om de aantrekkingskracht van een ander te weerstaan. Het spelletje van veroveren vindt dit sterrenbeeld nét iets te leuk.

Het meest trouwe sterrenbeeld

Welk sterrenbeeld het minst vertegenwoordigd is op Victoria Milan en daarom volgens dit onderzoek het meest trouw is? De Boogschutter! Dat is grappig, want zo staat de Boogschutter ook bekend. Mediumchat beschrijft dit sterrenbeeld als betrouwbaar en meldt dat de Boogschutter zijn of haar partner het gevoel geeft dat-ie de enige op de wereld is.

